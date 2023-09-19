Ahilik Haftası Isparta'da Başladı

Ahilik geleneğini yaşatmak ve gelecek nesillere taşımayı amaçlayan Ahilik Haftası kutlamaları Isparta'da başladı. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birlik Başkanı Ahmet Tural ve heyeti, Isparta Valisi Aydın Baruş'u ziyaret etti. Ziyarette Vali Baruş'a 'Ahi Baba' ünvanı verilerek ahilik kaftanı giydirildi ve ahi sancağı takdim edildi. Kutlamalar 24 Eylül'e kadar sürecek.