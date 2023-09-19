Ahilik Haftası Isparta'da Başladı
Ahilik geleneğini yaşatmak ve gelecek nesillere taşımayı amaçlayan Ahilik Haftası kutlamaları Isparta'da başladı. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birlik Başkanı Ahmet Tural ve heyeti, Isparta Valisi Aydın Baruş'u ziyaret etti. Ziyarette Vali Baruş'a 'Ahi Baba' ünvanı verilerek ahilik kaftanı giydirildi ve ahi sancağı takdim edildi. Kutlamalar 24 Eylül'e kadar sürecek.
Ahilik geleneğini yaşatmak ve gelecek nesillere taşımayı amaçlayan Ahilik Haftası kutlamaları Isparta'da başladı.
Kutlama kapsamında Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birlik Başkanı Ahmet Tural beraberindeki heyetle Isparta Valisi Aydın Baruş'u ziyaret etti.
Ziyarette Vali Baruş'a esnaf teşkilatınca "Ahi Baba" ünvanı verilerek ahilik kaftanı giydirildi, ahi sancağı takdim edildi.
Ahilik Haftası kutlamaları kentte 24 Eylül'e kadar sürecek.