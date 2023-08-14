Adramytteion Festivali Başladı

SEFER TALAY

Balıkesir'in Burhaniye ilesinde, Antik Adramyytteion kazıları devam ederken, düzenlenen Adramytteion Festivalinin ilk konseri de kazı alanında yapıldı. Sanat Yönetmenliğini Cihat Aşkın'ın yaptığı konseri yüzlerce vatandaş izledi. Aşkın, "Özellikle Adra Fest'te yerel kültür mirası ile uluslararası sanatın birleşmesi sonucu bir farkındalık yaratmak istiyoruz" dedi.

Burhaniye'de düzenlenen Adramytteion Festivali'nin ilk konseri Ören Mahallesindeki kazı alanındaki tarihi meşe ağaçlarının gölgesinde yapıldı. Cihat Aşkın ve ekibinin verdiği keman konseri yoğun ilgi gördü. Bir hafta devam edecek festivalde, çok sayıda etkinlik yer alıyor.

"GELECEK SENELERDE DE BU ÇALIŞMALARA DEVAM ETMEK NİYETİNDEYİZ"

Festivalin Sanat Yönetmeni Cihat Aşkın ise şunları söyledi:

"Burhaniye'nin Ören Adramytteion kazı alanında vermiş olduğumuz konserle Adra'Fest'i başlattık. Özellikle Adra Fest'te yerel kültür mirası ile uluslararası sanatın birleşmesi sonucu bir farkındalık yaratmak istiyoruz. Burada Festival Akademi çerçevesi altında Türkiye'nin dört bir tarafından çalışmaya katılan değişik genç sanatçılarımız, öğrencilerimizle beraber gerek ulusal, gerek uluslararası müzisyenler bu festivale katılıyorlar. Öğrencilerimizin oluşturduğu orkestra ile bu müzisyenler her akşam bir konser veriyorlar ama öğrencilerimiz de her gün orkestra çalışmalarında oda müziği çalışmalarında dersler yaparak onların gelişimine olanak sağlıyor. Biz Adramytteion Festivalini bu sene bu anlamda yapmış olmaktan dolayı çok mutluyuz. Gelecek senelerde de bu çalışmalara devam etmek niyetindeyiz."

"MÜZİK VE ARKEOLOJİYLE TANITIYORUZ"

Adramytteion Derneği Başkanı Doç. Dr. Sabriye Çelik Uğuz ise şunları söyledi:

"Adra Fest 2023, 13- 20 Ağustos tarihinde gerçekleşiyor. Adramytteion Festival Akademisi içerisinde oda müziği konserleri ve aynı zamanda orkestra konserleriyle birlikte Adramytteion Orkestra Kampı yapılacak. Sanat yönetmenliğini Cinat Aşkın hocamızın yaptığı konserle birlikte geleceğin genç sanatçıları da orkestra kampımızda yetişmek ve eğitim almak üzere buradalar. Antik kentimize Adramıytteion antik kentimize farkındalık oluşturmak üzere yapılmış bu projenin ise ilk konserini bu gün antik kentimizin bulunduğu Ören'de Adramytteion kazı evinde gerçekleştirdik. Biz bu farkındalık projesinde hem antik kentimizi hem Ören'imizi Burhaniye'mizi ve Körfez'imizin kültürel değerlerini müzikle arkeoloji ve eğitimle ve tanıtımla başlayarak yapıyoruz. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz."

Leyla İnce ise, "Konser çok güzeldi. Böyle bir festivalin ilk günündeki konser çok muhteşem başladı. Eminim bir hafta boyunca da çok güzel bir şekilde geçecek. Bütün dinleyicileri ve izleyicileri ben davet etmek istiyorum. Çok güzel bir ortam ve herkes gelsin ve bu güzel konseri lütfen katılımıyla onurlandırsın ve şereflendirsin diyorum" dedi.