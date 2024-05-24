25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali Programı Açıklandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 29 Mayıs-1 Haziran arasında düzenlenecek "25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali"nin programı belli oldu.

Safranbolu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, festival, belgesel sinemanın önemini vurgulamaya ve bu alandaki yenilikçi yapıtlara destek olmaya devam ediyor.

Doğa belgesellerinden sosyal konulu yapıtlara, sanat ve kültür belgesellerinden tarihi ve bilimsel içerikli filmlere kadar geniş bir yelpazenin sunulacağı festivalde, genç yeteneklere destek amacıyla da yarışma ve atölye çalışmaları düzenlenecek.

Safranbolu Belediyesi bu yıl verilecek özel ödüller arasında, 2 Nisan'da hayatını kaybeden Safranbolulu yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu onur ödülüne yer verdi. "Türker İnanoğlu Sinema Onur Ödülü" sinema yazarı Atilla Dorsay'a takdim edilecek.

Festival Organizasyon Komitesinin 29 Mayıs'ta Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayacak festival kapsamında söyleşiler, sergiler, belgesel film gösterimleri, kortej yürüyüşü, görüntü yönetmenliği atölyesi, fotoğraf sergisi ve doğa yürüyüşü düzenlenecek.

Ödül töreninin ardından 1 Haziran'da sona erecek festivalle ilgili ayrıntılı bilgiye "www.altinsafran.org" adresinden ulaşılabilir.