Kudüs'te Netanyahu karşıtı protestolar yeniden başladı
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Kudüs'te Netanyahu karşıtı protestolar yeniden başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun istifasını isteyen göstericiler, 23 Mart'taki seçimlerin ardından bir kez daha Kudüs'te sokaklara döküldü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun istifasını isteyen göstericiler, 23 Mart'taki seçimlerin ardından bir kez daha Kudüs'te sokaklara döküldü.

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, geçtiğimiz günlerde hükümeti kurma görevini 23 Mart'ta yapılan erken seçimlerde birinci olan Likud Partisi lideri Başbakan Binyamin Netanyahu'ya vermişti. Rivlin'in kararının ardından göstericiler bir kez daha Kudüs'te sokaklara döküldü. Protestocular, "Beşinci seçime hayır" ve "Hükümeti değiştirmeye evet" sloganları eşliğinde Kudüs'ün dört bir yanındaki kavşaklar ve köprülerde gösteri düzenledi.

Gösterilerin, Netanyahu'nun Balfour Caddesi'nde yer alan Başbakanlık konutu önünde devam etmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

İsrail'de 2 yılda 4. kez düzenlenen genel seçimde hiçbir parti hükümeti kurmak için gerekli olan 61 milletvekili sayısına ulaşamamıştı. İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, hükümeti kurma görevini seçimde birinci olan Likud Partisi lideri Başbakan Binyamin Netanyahu'ya verdiğini açıklamıştı.

Netanyahu'nun 28 gün içinde hükümeti kurması gerekiyor ancak bu süre 2 hafta uzatılabiliyor. Netanyahu, verilen tüm süre boyunca koalisyon hükümetini kuramazsa Rivlin, görevi farklı bir isme verecek. Bu ismin de 28 gün içinde hükümeti kuramaması halinde Rivlin, görevi Meclise verecek. Meclis, 3 hafta içinde hükümeti kuracak isim üzerinde uzlaşmazsa ülkede yeniden seçime gidilecek.

(İHA)

Kudüs'te Netanyahu karşıtı protestolar yeniden başladı
Kudüs'te Netanyahu karşıtı protestolar yeniden başladı
Kudüs'te Netanyahu karşıtı protestolar yeniden başladı
Kudüs'te Netanyahu karşıtı protestolar yeniden başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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