Son dakika haberi... KÜÇÜKÇEKMECE'DE TAKLİT ÜRÜN OPERASYONU
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... KÜÇÜKÇEKMECE'DE TAKLİT ÜRÜN OPERASYONU

09.10.2020 09:26 | Son Güncelleme: 09.10.2020 09:32
Son dakika haberi... KÜÇÜKÇEKMECE'DE TAKLİT ÜRÜN OPERASYONU

Son dakika haberine göre KÜÇÜKÇEKMECE'de bir terzi dükkanın hemen yanındaki depoda üzerinde tanınmış bir markanın etiketinin bulunduğu binlerce taklit ürün ele geçirildi.

KÜÇÜKÇEKMECE'de bir terzi dükkanın hemen  yanındaki depoda üzerinde tanınmış bir markanın etiketinin bulunduğu binlerce taklit ürün ele geçirildi.

Yapılan ihbarı değerlendiren Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, savcılıktan alınan izin ile İnönü Mahallesi Cihan Caddesi üzerindeki bir terzi dükkanına operasyon düzenledi. Dükkanda  kimseyi bulamayan ekipler, yandaki kapıyı açınca içeride taklit ürünlerin  depolandığını belirledi. İçeriye giren ekipler, burada, üzerinde ünlü bir markanın etiketinin  olduğu binlerce ürün buldu. 16 bin 148 aksesuar klipsi, 2 bin 633 çanta, 2 bin 597 cüzdan, 2 bin 633 bez torba, 68 çift ayakkabı 80 kemer, 284 telefon kılıfı ve suni deri kumaşlar bulundu. Polis ekipleri, savcı talimatı ile ürünlerden 3'er tanesini incelenmek üzere alırken, kalan ürünler mülk sahibine  yediemin olarak teslim edildi ve depo kapısı mühürlenerek yasal işlemlere başlandı.

Son dakika haberi... KÜÇÜKÇEKMECE'DE TAKLİT ÜRÜN OPERASYONU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Veysel TİMDU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Hulusi Akar Donald Trump Erkan Kandemir Süleyman Soylu
Magazin Cem Özer Ezgi Mola Türkan Şoray Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Gökhan Töre Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Ekim Doğum Erkek Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... KÜÇÜKÇEKMECE'DE TAKLİT ÜRÜN OPERASYONU - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.10.2020 09:40:16. #1.14#
title