Küçükçekmece'de kriminal laboratuvarında madde inceleyen 3 polis fenalaştı
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Küçükçekmece'de kriminal laboratuvarında madde inceleyen 3 polis fenalaştı

16.02.2021 14:06 | Son Güncelleme: 16.02.2021 14:14
Küçükçekmece'de kriminal laboratuvarında madde inceleyen 3 polis fenalaştı

KÜÇÜKÇEKMECE'de bulunan İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nde madde inceleyen 3 polis memuru etkilendi.

KÜÇÜKÇEKMECE'de bulunan İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nde madde inceleyen 3 polis memuru etkilendi. Fenalaşan, polis memurları hastaneye kaldırılırken olay yerine tedbir amaçlı AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Küçükçekmece'de bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nde madde inceleyen 3 polis memuru fenalaştı. Polislere ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ayrıca Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü tedbir amaçlı AFAD ve itfaiye ekipleri de sevk edildi. Maddeden etkilenen polisler Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.


- İstanbul
Küçükçekmece'de kriminal laboratuvarında madde inceleyen 3 polis fenalaştı
Küçükçekmece'de kriminal laboratuvarında madde inceleyen 3 polis fenalaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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