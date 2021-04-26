KSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu, kapasite kullanım oranını değerlendirdi Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu, kapasite kullanım oranını değerlendirdi Açıklaması

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu, kapasite kullanım oranını değerlendirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Ekonomi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, aylık bazda hem Kocaeli hem Türkiye geneli kapasite kullanım oranlarının yükselişte olduğunu memnuniyetle gördüklerini bildirdi.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, aylık bazda hem Kocaeli hem Türkiye geneli kapasite kullanım oranlarının yükselişte olduğunu memnuniyetle gördüklerini bildirdi.

Zeytinoğlu, yazılı açıklamasında, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranının, nisanda bir önceki aya göre 1,2 puan artarak yüzde 75,9 seviyesine çıktığını ifade etti.

Geçen yıl salgın sebebiyle üretim aksamalarının kapasite kullanım oranlarına en belirgin yansımasını nisan verisinde gördüklerini belirten Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Kapasite kullanım oranlarında geçen yıla göre gerçekleşen yüksek artış, yeni tip koronavirüs salgınının etkisiyle taban seviyeden gelen artışı gösterdiği için yıllık artıştan ziyade aylık artışı değerli buluyoruz. Aylık bazda hem Kocaeli hem Türkiye geneli kapasite kullanım oranlarının yükselişte olduğunu memnuniyetle görüyoruz. İlimizde bu ay sanayi kuruluşlarına yönelik yaptığımız araştırmada firmalarımızın yüzde 57'si de kapasite kullanım oranlarının geçen aya göre arttığını bildirdi."

Zeytinoğlu, otomotiv, kimya, metal, plastik ve kauçuk sektörlerinin kapasite kullanım oranlarında mart ayına göre artış gerçekleştiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

Son başvuru tarihi 17 Mayıs! TÜBİTAK 98 personel alacak
Son başvuru tarihi 17 Mayıs! TÜBİTAK 98 personel alacak
'Soykırım' açıklamasından sonra Türkiye ne yapacak? En yetkili isim süreci değerlendirdi
"Soykırım" açıklamasından sonra Türkiye ne yapacak? En yetkili isim süreci değerlendirdi
85 yaşındaki adamı ellerini bantlayıp canice öldüren 5 kişi tutuklandı
85 yaşındaki adamı ellerini bantlayıp canice öldüren 5 kişi tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Derya Yanık Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Burak Sergen Kaan Yıldırım
Spor Diego Fatih Terim Ünal Karaman Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Thodex Corona Virüs Emre Belözoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: KSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu, kapasite kullanım oranını değerlendirdi Açıklaması - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 15:04:56. #1.15#

title