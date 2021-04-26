KSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu, kapasite kullanım oranını değerlendirdi Açıklaması

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, aylık bazda hem Kocaeli hem Türkiye geneli kapasite kullanım oranlarının yükselişte olduğunu memnuniyetle gördüklerini bildirdi.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, aylık bazda hem Kocaeli hem Türkiye geneli kapasite kullanım oranlarının yükselişte olduğunu memnuniyetle gördüklerini bildirdi.

Zeytinoğlu, yazılı açıklamasında, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranının, nisanda bir önceki aya göre 1,2 puan artarak yüzde 75,9 seviyesine çıktığını ifade etti.

Geçen yıl salgın sebebiyle üretim aksamalarının kapasite kullanım oranlarına en belirgin yansımasını nisan verisinde gördüklerini belirten Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Kapasite kullanım oranlarında geçen yıla göre gerçekleşen yüksek artış, yeni tip koronavirüs salgınının etkisiyle taban seviyeden gelen artışı gösterdiği için yıllık artıştan ziyade aylık artışı değerli buluyoruz. Aylık bazda hem Kocaeli hem Türkiye geneli kapasite kullanım oranlarının yükselişte olduğunu memnuniyetle görüyoruz. İlimizde bu ay sanayi kuruluşlarına yönelik yaptığımız araştırmada firmalarımızın yüzde 57'si de kapasite kullanım oranlarının geçen aya göre arttığını bildirdi."

Zeytinoğlu, otomotiv, kimya, metal, plastik ve kauçuk sektörlerinin kapasite kullanım oranlarında mart ayına göre artış gerçekleştiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız