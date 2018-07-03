ABD Dışişleri Bakanı ile Rusya Dışişleri Bakanı, Trump-Putin Zirvesi Öncesi Telefonla Görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Pompeo ve Lavrov'un görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

"SURİYE VE KUZEY KORE KONULARI ELE ALINDI"

Açıklamada, "Bakan Mike Pompeo ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bugün telefonda görüştü. İki bakan, Başkan Trump ve Devlet Başkanı Putin'in gelecek günlerde yapacağı görüşme ile Suriye ve Kuzey Kore konularını ele aldı." ifadeleri kullanıldı.

ABD KONGRESİ RESMİ TEMASLAR İÇİN MOSKOVA'YA GİTTİ

Öte yandan, Trump ve Lavrov'un yapacağı zirve öncesinde bir grup ABD Kongresi üyesi, iki yıl aradan sonra ilk defa resmi temaslarda bulunmak üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti.

TRUMP VE PUTİN 16 TEMMUZ'DA HELSİNKİ'DE BİR ARAYA GELECEK

Beyaz Saray, geçen hafta, Trump ve Putin'in 16 Temmuz'da Helsinki'de bir araya geleceği bildirmiş ve liderlerin görüşmede ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerinin yanı sıra ulusal güvelik konularını ele alacağı duyurmuştu.