Huobi HK Hong Kong'daki Kripto Lisansını İkinci Kez Geri Çekti

Hong Kong'daki HTX iştiraki Huobi HK, yasal belirsizlikler nedeniyle lisans başvurusunu tekrar geri çekti. SFC'nin listelerinde yapılan güncelleme ile bu durum teyit edilirken, şirketin neden bu kararı aldığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Hong Kong'un Kripto Düzenlemeleri Belirsizliğini Koruyor

Hong Kong merkezli kripto para borsası Huobi HK, Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu'na (SFC) yaptığı lisans başvurusunu ikinci kez geri çekti. Bu beklenmedik gelişme, şirketin bölgedeki faaliyetlerinin geleceği hakkında soru işaretleri oluşturdu.

SFC'nin resmî web sitesinde yer alan güncel listeye göre, HBGL Hong Kong Limited adı altında hizmet veren Huobi HK'nin lisans başvurusu artık aktif değil. Borsa, ilk olarak 23 Şubat tarihinde başvurusunu geri çekmiş ve üç gün sonra yeniden başvuruda bulunmuştu. 9 Mayıs Salı günü yapılan güncelleme, Huobi HK'nin başvurusunun bir kez daha geri çekildiğini ortaya koydu.

Başvurunun neden geri çekildiğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Huobi HK yetkilileri de konuyla ilgili yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı. Bu durum, borsanın Hong Kong'daki faaliyetlerini sürdürüp sürdüremeyeceği konusunda belirsizliğe yol açtı.

SFC tarafından daha önce yapılan açıklamada, 29 Şubat 2024 tarihine kadar lisans başvurusunda bulunmayan kripto para borsalarının en geç 31 Mayıs 2024'e kadar faaliyetlerini sonlandırması gerektiği belirtilmişti. Hong Kong, Çin ana karasının kripto ticareti ve madenciliği üzerindeki baskılarını artırmasına rağmen geçtiğimiz yıl kripto para şirketlerine yönelik daha ılımlı bir yaklaşım benimsemişti. Ülkede Haziran 2023'te yürürlüğe giren yeni düzenlemelerle, HashKey ve OSL gibi borsalara lisans verilerek perakende müşterilere hizmet sunmalarına izin verildi.

SFC verilerine göre aralarında OKX, Bybit, Bullish ve Crypto.com'un da bulunduğu 20'den fazla kripto para şirketi lisans başvurusunda bulundu ve bu başvurular şu anda değerlendirme aşamasında. Bir diğer yandan, Binance ile bağlantılı olduğu bilinen HKVAEX platformu, 28 Mart'ta lisans başvurusunu geri çektikten sonra faaliyetlerini durdurma kararı aldığını duyurmuş ve 1 Mayıs itibarıyla resmi olarak kapanmıştı.