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10 Yıl Sonra Hareketlenen Bitcoin Cüzdanından Dev Transfer

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Pazar günü, uzun süredir hareket görmeyen iki Bitcoin adresi, toplamda 1.000 BTC'lik, yani yaklaşık 62.8 milyon dolarlık bir transfer gerçekleştirdi. Bu devasa miktar, Bitcoin'in artan piyasa değeriyle dikkatleri üzerine çekti. Transferlerin neden yapıldığı ve kimler tarafından yapıldığı henüz bilinmiyor. Bu hareketler, Bitcoin piyasasında büyük balinaların hala aktif olduğunu ve önemli miktarlardaki varlıklarını stratejik olarak yönettiğini gösteriyor.

Uzun yıllardır hiçbir hareket gözlemlenmeyen iki Bitcoin adresi, pazar günü toplamda 1.000 BTC transferiyle finans dünyasını şaşırttı. Bu devasa miktar, yaklaşık 62.8 milyon dolar değerinde ve Bitcoin'in 500 kat artan piyasa değeriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Bitcoin Balinaları Geri Dönüş Yapmaya Devam Ediyor

Bitcoin piyasalarında on yıldan sonra büyük bir hareketlilik yaşandı. Uzun bir süredir harekete geçmeyen Bitcoin adreslerinden toplamda 1.000 BTC, yani yaklaşık 62.8 milyon dolarlık bir transfer gerçekleştirildi.

16v...zEa olarak bilinen bir Bitcoin adresi, Pazar günü 13:46'da 500 BTC'yi başka bir adrese aktardı. Bu miktar günümüz kuruyla 31.4 milyon dolar ediyor. İkinci bir transfer ise yine Pazar günü, ilk transferden yirmi dakika sonra, 1DU...fC5 adresinden yapıldı ve yine 500 BTC aktarıldı.

Bu adreslerin her biri, 12 Eylül 2013 tarihinde 500'er BTC alımı yaptığı ve o zamanlar bu miktar yaklaşık 62.000 dolar değerinde olduğu görülüyor. Şu anda Bitcoin'in birimi başına değeri yaklaşık 62.800 dolar seviyesinde seyrediyor.

İlk adresin gerçekleştirdiği transfer sonrası, bu miktar çeşitli adreslere dağıtılırken, ikinci adresin transfer ettiği Bitcoin'ler henüz başka bir yere aktarılmadı. Transferlerin neden yapıldığı ve kimler tarafından yapıldığı ise henüz bilinmiyor.

Geçen hafta benzer bir şekilde, on yıl sonra harekete geçen başka bir cüzdan 687,33 BTC'yi, yani 44 milyon doları aşan bir değeri başka bir yere taşıdı. Mart ayında ise, 2019'dan beri hareketsiz kalan ve Bitcoin Blockchain ağında en zengin beşinci adres olarak bilinen bir cüzdan, 6 milyar dolarlık bir transfer gerçekleştirdi. Aynı ay içinde 140 milyon dolar değerindeki, 2010 yılında madencilik yapılmış Bitcoin'ler de tek bir cüzdan içinde toplandı.

Ocak ayında, ABD'de spot Bitcoin borsa yatırım fonlarının onaylanmasından kısa bir süre sonra yaklaşık 50.000 Bitcoin yeniden hareketlendi. Son olarak bu hareketler, Bitcoin piyasasında büyük balinaların hala aktif olduğunu ve önemli miktarlardaki varlıklarını stratejik olarak yönettiğini gösteriyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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