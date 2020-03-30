Kredi kartıyla ödenebilen vergi türlerinin kapsamı genişletildi
Gelir İdaresi Başkanlığı, koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kredi kartıyla ödenebilen vergi türlerinin kapsamını genişletti.
30.03.2020 14:47 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:47
Gelir İdaresi Başkanlığı, koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kredi kartıyla ödenebilen vergi türlerinin kapsamını genişletti
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Kaynak: Dunya.com