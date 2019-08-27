KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

27.08.2019 17:30

Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) sonuçları 29 Ağustos'ta açıklanacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, temmuz ayında farklı tarihlerde yapılan 2019-KPSS sonuçlarının kurum tarafından daha önce ilan edilen takvimde açıklanacağını duyurdu.



Memur adayları, merakla beklenen 2019-KPSS sonuçlarına 29 Ağustos'ta ÖSYM sonuç sorgulama sayfasından ulaşabilecekler. Adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi, ÖSYM sonuç sorgulama sayfası ve ÖSYM mobil uygulamasına TC Kimlik numaraları ve şifreleri ile girerek sonuçlara erişebilecek. Euronews.com'da Görüntüle