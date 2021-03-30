Kozan'da tenis turnuvasında kupalar sahiplerini buldu
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Kozan'da tenis turnuvasında kupalar sahiplerini buldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kozan'da tenis turnuvasında kupalar sahiplerini buldu

Adana'nın Kozan ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen tenis turnuvasında kupalar sahiplerini buldu.

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Adana'nın Kozan ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen tenis turnuvasında kupalar sahiplerini buldu.

Atatürk Parkı içerisinde bulunan tenis kortunda gerçekleştirilen turnuvanın erkekler final maçı Taciddin Kuruoğlu ve Mustafa Küçük arasında oynandı. Maç sonunda Taciddin Kuruoğlu, Mustafa Küçük'ü 2-0 mağlup ederek turnuvanın şampiyonu oldu.

Bayanlar kategorisinde şampiyonluğu İrem Tekerek alırken, ikinciliği Gülseren Dindar elde etti.

Erkekler final maçının ardından dereceye girenlere protokol tarafından kupaları verildi.

Törene, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, İl Gençlik ve Spor Müdürü Muzaffer Çintımar, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kürşat Gültekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Sönmez'de katıldı. - ADANA

Kozan'da tenis turnuvasında kupalar sahiplerini buldu
Kozan'da tenis turnuvasında kupalar sahiplerini buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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