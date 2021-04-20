Koyun ve kazların peşinde form tutan Rabia Özel'in hedefi milli formayı terletmek

Kayserili 19 yaşındaki Rabia Özel, hem milli sporcu olma hedefine ulaşmak için çalışıyor hem de mezun olduğu ilkokulda çalışarak ailesinin geçimine katkı sağlıyor.

Kayserili 19 yaşındaki Rabia Özel, hem milli sporcu olma hedefine ulaşmak için çalışıyor hem de mezun olduğu ilkokulda çalışarak ailesinin geçimine katkı sağlıyor.

Yeşilhisar ilçesine bağlı kırsal Ovaçiftliği Mahallesi'nde yaşayan ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Mehmet Özel'in 5 kızının en büyüğü olan Rabia, çocukluğundan beri milli sporcu olma hayali kuruyor.

Mezun olduğu ilkokulda İŞKUR tarafından hizmetli olarak işe başlatılan Rabia Özel, işten arta kalan zamanlarında Sultansazlığı'nda antrenman yaparak, babasıyla koyun ve kaz güderek koşulara hazırlanıyor.

Kayseri genelinde düzenlenen 100 ve 800 metre yarışlarında birincilik elde eden Rabia, üniversite sınavında beden eğitimi ve spor yüksekokulunu kazanarak sporcu olma hayalini gerçekleştirme yolunda ilk adımı atmak istiyor.

Rabia Özel, AA muhabirine, lise birinci sınıfta okurken İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen ilçeler arası koşu yarışmasında 800 metrede birinci olduğunu söyledi.

Daha sonra 12'nci sınıfta da yarışlara katıldığını anlatan Rabia Özel, 100 metrede birincilik madalyası bulunduğunu dile getirdi.

Koşuya çocukluğundan bu yana ilgisi olduğunu belirten Rabia Özel, "Zaten hareketli bir yaşamım vardı. Buralarda koyunlarımızı, ineklerimizi, kazlarımızı güdüp onların peşinden giderken koşturmalı bir hayat geçiriyoruz." diye konuştu.

"Milli sporcu olmak istiyorum"

Geçen yıl liseyi bitirdiğini ve üniversite sınavına hazırlandığını aktaran Rabia Özel, deneme sınavlarına giremediğini, kendi çabasıyla sınava çalıştığını ifade etti.

"Elimden geldiğince çalışıyorum." diyen Rabia Özel, şunları kaydetti:

"İyi bir üniversiteye gidip beden eğitimi ve spor yüksekokulunu bitirdikten sonra milli sporcu olmak istiyorum. Öncelikle benim BESYO kurslarına gitmem gerekiyor. Kendimi geliştirmem lazım. Ayrıca buradaki ilkokulda çalışıyorum hizmetli olarak. Camları siliyorum, temizlik yapıyorum. Babam işe giremediği için ben girdim. İşten gelip ders çalışıyorum, anneme yardım ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin