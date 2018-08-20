Köylüler Tarım Alanlarını Geri İstiyor

Köylüler tarım alanlarını geri istiyor

Kahramanmaraş'ta tarım arazilerinin 2B olarak gösterilmesine tepki gösteren vatandaşlar, tarım arazilerinin uygun fiyata geri verilmesi çağrısında bulundu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta tarım arazilerinin 2B olarak gösterilmesine tepki gösteren vatandaşlar, yetkililerden yardım bekliyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesi Yenidemir Mahallesi'nde yaşayanlar arazilerinin ormana dahil olmasına tepki gösterdi. Mahalle meydanında toplanan bir grup vatandaş, arazilerin dedelerinden kaldığını söylerken, 2B kapsamında başlatılan çalışmalarda arazilerinin ormana dahil olması sonucu mağdur olduklarını iddia etti. Mahalleli oturdukları evlerin de tarım alanı olarak yazıldığını söyledi.

Arazilerinin uygun fiyata kendilerine verilmesini isteyen Cemal Akgül, "Arazilerimiz kırsal kesimde, devlet babada buna yüksek bir fiyat biçmiş. Bizde burada geçimimizi zor sağladığımız için çocuklarımızı şehre gitti. Eğer biz bunun böyle olacağını bilseydik çocuklarımızı başka yerlere göndermezdik çalışmaya. Devlet babadan arazilerimize bir çözüm istiyoruz" dedi.

Vatandaşlardan İbrahim Çam, "Bizim arazilerimizi 2B olarak yazmışlar. Bu arazilerimizin tekrar yeniden bir ekibin gelip düzeltmesini istiyoruz. Uygun fiyata bizlere verilmesini istiyoruz. Bizim köyümüz kırsalda arazilerin olduğu bir yerde, yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.

Arazi tapularının yeniden kendilerine verilmesini isteyen Necmettin Akpınar, "Burada su yok, traktörün dahi işlemediği araziler buralar. Bizde bu dedelerimizden kalan arazide yaşamımızı sürdürüyoruz. Bizim köyümüzde Ermeniler tarafından 22 kişi şehit edilmiş. Bunun acısı üzerimizdeyken ve 2B'nin bize ne olduğu anlatılmamışken devletten yardım istiyoruz. Tapularımızın geri verilmesin istiyoruz" diye konuştu.

Arazilerin hazine bünyesinde olduğunu ve konuyla ilgili yeni bir çalışmanın başlayacağını kaydeden, Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş, İhlas Haber Ajansı muhabirine cep telefonuyla şu bilgileri aktardı:

"Tarım ve Orman Bakanlığımız Bilim ve Fen Ormanı olarak muhafazasında, hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi mümkün olmayan yerler ile maddenin yürürlüğe girdiği tarihte üzerinde yerleşim yeri bulunan ya da yerleşim yeri taşlık alanlar Orman Genel Müdürlüğü'nce, orman sınırlarına çıkartılarak tapuda hazine adına tescil edilir. Orman sınırları dışına çıkartılan alanın, iki katından az olmamak üzere, devletin hüküm ve tasarrufu altında veya, hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar Orman Genel Müdürlüğü'ne tahsis etmek üzere tahsis edilir."