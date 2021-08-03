Köyceğiz'de yangın! Muğla Köyceğiz son dakika yangın son durum!
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Köyceğiz'de yangın! Muğla Köyceğiz son dakika yangın son durum!

Köyceğiz'de yangın! Muğla Köyceğiz son dakika yangın son durum!
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Muğla'nın Köyceğiz Perşembe günü başlayan orman yangını devam ediyor. Köyceğiz'de yangın! Muğla Köyceğiz son dakika yangın son durum!

Köyceğiz'de yangın! Muğla Köyceğiz son dakika yangın son durum!! başlıkları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor.

KÖYCEĞİZ YANGIN!

Yayla, Zeytinalanı, Pınarköy ve Çayhisar'daki 5 noktadaki yangına bugün havadan müdahalenin başladığı belirtilirken, yangının dumanları Dalaman'dan net şekilde görülebiliyor.

MUĞLA KÖYCEĞİZ SON DAKİKA YANGIN SON DURUM!

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan ve geniş bir alana yayılan yangının da kontrol altına alınması için havadan 1 uçak 2 helikopter ve karadan 15 arazöz, 5 iş makinası, 20 su tankeri ile müdahale sürdürülüyor.

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