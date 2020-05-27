Kovid-19'un uzun vadede kalp ve akciğerlere etkisi araştırılıyor Medicana Avcılar Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kemal Yıldız, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) şu an için insan vücudu üzerindeki uzun vadeli etkileri konusunda yeterli veri olmadığını belirterek, "Kovid-19'un kalp ve akciğerler üzerine uzun vadede olumsuz etkilerini...

Medicana Avcılar Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kemal Yıldız, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) şu an için insan vücudu üzerindeki uzun vadeli etkileri konusunda yeterli veri olmadığını belirterek, "Kovid-19'un kalp ve akciğerler üzerine uzun vadede olumsuz etkilerini araştırmaya yönelik çalışmalar global ölçekte sürüyor." ifadesini kullandı.

Medicana Avcılar Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının akciğerlere etkisini değerlendirdi.

Yıldız, Kovid-19'a neden olan virüsün damlacık ya da temas yoluyla bulaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Hasta bireylerden ortama saçılan damlacıkların solunması veya bu damlacıklarla kirlenmiş yüzeylere temas ile virüs alınabiliyor. Koronavirüs ailesinin diğer üyelerine kıyasla çok daha bulaşıcı olduğu görülen yeni tip koronavirüs, ACE/2 olarak adlandırılan proteine bağlanarak çoğalmaya başlıyor. Vücutta en çok akciğerleri tutan virüs, kuru öksürükten ateşe, hafif zatürreden ağır solunum yetmezliğine kadar uzanan klinik tablolara neden olabiliyor. Solunum sıkıntısı olmayan hafif vakalar evde tedavi edilirken solunum sıkıntısı yaşayan veya kandaki oksijen düzeyi düşük olan hastalar hastanede yatarak tedavi altına alınabiliyor.

Hastanede yatan bazı hastalarda ağır zatürre ve solunum yetmezliği gelişebiliyor, bu durumda yoğun bakım şartlarında tedavi ve kimi zaman da solunum cihazı kullanımı gerekebiliyor. Akciğerde su toplanmasını ve iltihap oluşumunu engelleyen ACE/2 proteininin 2019-nCoV tarafından tutulması sonucunda akciğerlere hava yerine su giriyor. Bu da ağır bir zatürre tablosuna ve akciğerlerde iltihap birikimine neden olabiliyor."

Kemal Yıldız, hava keseciklerinin iltihaplanması nedeniyle kandaki oksijen oranın düştüğünü belirterek, bunun da doku ve organların oksijensiz kalmasıyla hayati risk doğduğunu ifade etti.

Kovid-19'a dair en çok merak edilenlerin başında, hastalığı atlatan veya yoğun bakım tedavisi gören hastaların akciğerlerinde ve diğer organlarında kalıcı hasar olup olmayacağı sorusu geldiğini aktaran Yıldız, hastalığın tüm dünya için çok yeni bir durum olduğunu belirtti.

Yıldız, virüsün şu an için insan vücudu üzerindeki uzun vadeli etkileri konusunda yeterli veri olmadığını ifade edildiğini aktararak, "Kovid-19 hastalığının kalp ve akciğerler üzerine uzun vadede olumsuz etkilerini araştırmaya yönelik çalışmalar global ölçekte sürüyor. 2021'de sonuçlanması beklenen bu çalışmalar, genellikle Kovid-19 hastalığında akciğerlerde görülen fibrozis durumunun sürüp sürmeyeceğine ve akciğer kapasitesinde düşme olup olmayacağına odaklanıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA