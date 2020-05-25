Kovid-19 süreci tek kullanımlık seccadeye talebi artırdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kovid-19 süreci tek kullanımlık seccadeye talebi artırdı

Konya'da tek kullanımlık ürünler üreten firmanın cami, iş yerleri ve tüm açık alanlarda kullanıma uygun seccadesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde daha çok ilgi görmeye başladı.

Kovid-19 süreci tek kullanımlık seccadeye talebi artırdı
25.05.2020 11:03 | Son Güncelleme: 25.05.2020 11:40

Konya'da tek kullanımlık ürünler üreten firmanın cami, iş yerleri ve tüm açık alanlarda kullanıma uygun seccadesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde daha çok ilgi görmeye başladı.

Konya'da 1964'ten bu yana faaliyet gösteren Pratikser firması, yurt içi ve dışından yoğun talep gören, ceplerde, çantalarda kolaylıkla taşınabilen, özellikle tüm dünyada salgının yaşandığı bugünlerde sağladığı hijyenle dikkati çeken tek kullanımlık seccadeleri, 21 ülkeye ihraç ediyor.

Firmanın satış ve pazarlama sorumlusu Celal Ertan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelişim, değişim ve yenilik anlayışıyla çağın gerisinde kalmamayı hedeflediklerini söyledi.

Konya'da 56 yıl önce poşet üretmek üzere kurulan firmanın bugün, sektörün öncülerinden biri haline geldiğini anlatan Ertan, "Firmamız şu anda tek kullanımlık ürün çeşitleriyle üretime devam eden, hem Türkiye'ye hem de yurt dışı pazarına hükmeden ve bu sektörün ilk duayeni olan, ülkede ilk defa tek kullanımlık ürünlere geçen bir firma. Ürünlere yansıyan tecrübe ve deneyimimiz, müşteri memnuniyetiyle ortada." ifadelerini kullandı.

Her koşulda hijyen ve pratiklik arayan insanların tek kullanımlık ürünlere olan talebinin de günden güne arttığına dikkati çeken Ertan, şunları kaydetti:

"Normalde çeşitlerimiz; masa örtülerimiz, çarşaflarımız, sedye örtülerimiz, muayene masa örtülerimiz, çocuklar için mama önlüğü, alt açma örtülerimiz, huzurevleri için yaşlıların bakımında kullanılan örtülerimizdi. En son virüs nedeniyle çıkartmış olduğumuz tek kullanımlık ürünlerimiz de bu çeşitlerimize eklenmiş vaziyette. Koronavirüs sebebiyle tek kullanımlık ürünlere yoğun bir şekilde talep var. Bunlardan tek kullanımlık seccadeler, şu anda revaçta ve çok yoğun talep görüyor."

"Maliyeti uygun"

Gece gündüz çalışarak seccade taleplerini karşılamaya çalıştıklarını belirten Ertan, "Tek kullanımlık seccademiz, 60x115 santimetre ebadında insanların rahatça cebinde, çantasında, arabasında taşıyabileceği bir ürün. Ayrıca sadece virüs zamanı değil virüs dışında da piknikte, sosyal alanlarda kullanılabilecek bir ürün." diye konuştu.

Kovid-19'un, tek kullanımlık ürünlere talebi artırdığını, bunun, ürettikleri seccadelere talebi de olumlu etkilediğini dile getiren Ertan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda koronavirüs sebebiyle tek kullanımlık ürünlere olan ilgiden dolayı tek kullanımlık seccadelerimize inanılmaz derecede ilgi var. Özellikle müftülüklere, belediyelere ve fabrikalara da gönderiyoruz. Şu an hem yurt dışı hem yurt içinden müthiş talep var. Ürünlerimizi dünyanın birçok ülkesine ihraç ediyoruz. Seccademizi Ortadoğu ülkeleri Suudi Arabistan, Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere 21 ülkeye ihraç ediyoruz. Maliyeti gayet uygun diyebiliriz, insanların rahatlıkla ulaşabileceği bir ürün."

Ertan, cep seccadelerinin doğada kolayca çözünebilir, çevre dostu maddeler kullanılarak üretildiğini ve su geçirmediğini de vurguladı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu Haber
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti Haber
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8 Eylül'de bitecek Haber
Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8...
Şehit çocuğunun mektubunun içeriğini anlatan Bakan Soylu, canlı yayında ağladı Haber
Şehit çocuğunun mektubunun içeriğini anlatan Bakan Soylu, canlı yayında ağladı
Kayseri'de bir aile, bayramlaşmak gittikleri akrabalarını evinde ölü olarak buldu Haber
Kayseri'de bir aile, bayramlaşmak gittikleri akrabalarını evinde ölü olarak buldu
Cem Uzan torun sahibi oldu Haber
Cem Uzan torun sahibi oldu
Beşiktaşlı Caner Erkin'den Frank de Boer ile ilgili sert sözler: Kariyerimi bitirdi
Beşiktaşlı Caner Erkin'den Frank de Boer ile ilgili sert sözler: Kariyerimi bitirdi
Milli boksör, birlikte yaşadığı sevgilisini öldürdükten sonra 'Gözünüz aydın' tweeti atmış
Milli boksör, birlikte yaşadığı sevgilisini öldürdükten sonra "Gözünüz aydın" tweeti atmış
ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı
ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı
Diyarbakır polisi, terör örgütü PKK'nın Ramazan Bayramı'nı kana bulama planlarını suya düşürdü
Diyarbakır polisi, terör örgütü PKK'nın Ramazan Bayramı'nı kana bulama planlarını suya düşürdü
Koronavirüs krizini fırsata çeviren Japon firma düğmeye basma çubuğu üretti
Koronavirüs krizini fırsata çeviren Japon firma düğmeye basma çubuğu üretti
Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu
Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu
Kar fırtınası mayıs ayında can aldı; 70 yaşındaki çoban, evinden 4 kilometre uzakta ölü bulundu
Kar fırtınası mayıs ayında can aldı; 70 yaşındaki çoban, evinden 4 kilometre uzakta ölü bulundu
Adıyaman'da 4 kişi, koruma altındaki sırtlanı 2 köpeğe parçalatıp tüfekle öldürdü
Adıyaman'da 4 kişi, koruma altındaki sırtlanı 2 köpeğe parçalatıp tüfekle öldürdü
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi
Emniyet, minarelerden müzik çalınması skandalının faillerini tespit etmek için 30 kişilik özel ekip kurdu
Emniyet, minarelerden müzik çalınması skandalının faillerini tespit etmek için 30 kişilik özel ekip kurdu
Ekipler, leylek yuvasında çıkan yangını söndürmek için seferber oldular
Ekipler, leylek yuvasında çıkan yangını söndürmek için seferber oldular
Galatasaray Belhanda ve Feghouli ile yollarını ayırıyor
Galatasaray Belhanda ve Feghouli ile yollarını ayırıyor
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu
Meteoroloji, 5 bölgede oturanları uyardı: Yoğun sağanak bekleniyor
Meteoroloji, 5 bölgede oturanları uyardı: Yoğun sağanak bekleniyor
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap'tan yeni salgın uyarısı: 2020 yılının sonlarına doğru ikinci dalga olma olasılığı var
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap'tan yeni salgın uyarısı: 2020 yılının sonlarına doğru ikinci dalga olma olasılığı...
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti
Kumar borcu nedeniyle pompalı tüfekle annesini rehin aldı
Kumar borcu nedeniyle pompalı tüfekle annesini rehin aldı
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi
Haluk Levent ile Mahsun Kırmızıgül, Twitter'da gençlik fotoğraflarını yarıştırdı
Haluk Levent ile Mahsun Kırmızıgül, Twitter'da gençlik fotoğraflarını yarıştırdı
Bursa'da evinden uzaklaşan 1,5 yaşındaki çocuk jandarma sayesinde ailesine kavuştu
Bursa'da evinden uzaklaşan 1,5 yaşındaki çocuk jandarma sayesinde ailesine kavuştu
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan dans şov
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan dans şov
'Tutkunlar Çetesi'nin sosyal medyadaki dayak görüntüsüne 3 gözaltı
"Tutkunlar Çetesi"nin sosyal medyadaki dayak görüntüsüne 3 gözaltı
Seda Sayan, tanıştığı erkeklerden neden T.C numarası istediğini anlattı
Seda Sayan, tanıştığı erkeklerden neden T.C numarası istediğini anlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Naci Bostancı Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Hazal Kaya Ersin Korkut Acun Ilıcalı Hatice Çarpar
Spor Can Bartu Arda Turan Bülent Uygun Rıza Çalımbay Ivan Obradovic
Daha Fazla Bayram Ankara Antalya Galatasaray
Şu an buradasınız: Kovid-19 süreci tek kullanımlık seccadeye talebi artırdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.5.2020 11:40:06. #1.15#
title