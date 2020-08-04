Kovid-19 pandemisinde hemşireliğin önemi arttı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Güler Balcı Alparslan, dünyayı etkisine alan yeni tipi koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kilit rol alan hemşirelerin öneminin hissedildiğini bildirdi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Güler Balcı Alparslan, dünyayı etkisine alan yeni tipi koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kilit rol alan hemşirelerin öneminin hissedildiğini bildirdi.

Alparslan, yaptığı yazılı açıklamada, modern hemşirelik bakım hizmetlerinin, sadece fizyolojik bakımla sınırlı olmayıp, bireyi, aileyi ve toplumu psikolojik ve sosyolojik boyutlarıyla ele alan bütüncül bakımı benimsediğini kaydetti.

Uluslararası Hemşireler Konseyi'nin, Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte 2020 yılını "Dünya Hemşireler Yılı" olarak ilan ettiğini anımsatan Alparslan, şunları ifade etti:

"Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisi ile mücadelede meslektaşlarımız kilit rol almaktadır. Kovid-19 pandemisi sürecinde hemşireliğin ve hemşirenin önemi yoğun bir şekilde hissedilmiş ve hissedilmektedir. Meslektaşlarımız, pandemi süresince hemşirelik işlevlerini sürekli yenilenen rehberlerle ve kişisel koruyucu ekipmanlarla bulaşıcılığı ortadan kaldıracak şekilde yerine getirmeye çalışmaktadır. Pandemi döneminde mücadelede birey ya da toplumu bilgilendirme, kaliteli enfeksiyon kontrol programları oluşturma, risk yaratacak koşulları belirleme, izolasyon önlemlerini uygulama, bireyden bireye bulaşı önlemeye yönelik tedbirler alma, sağlıklı ve doğru davranışları öğretme, evde bakım sunumu hemşire tarafından gerçekleştirilmektedir. Hemşire, bu zor ve bir sonraki basamağı net olmayan bu dönemden geçerken sağlık bakımını özverili ve kaliteli bir şekilde yönetmeye çalışmaktadır."

Alparslan, pandemi sürecinde hemşire yetiştirme ve hizmet içi eğitimleri etkin yürütme açısından gerekli prosedürlerin oluşturulmasının önemine değindi.

Kaynak: AA