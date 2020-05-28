HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Kovid-19 nedeniyle durdurulan tren seferleri yeniden başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, normalleşme sürecinin önemli bir adımını daha attıklarını belirterek "Ara verdiğimiz Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferimizi yeniden başlatıyor, ilk trenimizi Ankara'dan İstanbul'a yolcu ediyoruz.

Kovid-19 nedeniyle durdurulan tren seferleri yeniden başladı
28.05.2020 07:47 | Son Güncelleme: 28.05.2020 08:06

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, normalleşme sürecinin önemli bir adımını daha attıklarını belirterek "Ara verdiğimiz Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferimizi yeniden başlatıyor, ilk trenimizi Ankara'dan İstanbul'a yolcu ediyoruz." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle durdurulan tren seferlerinin yeniden başlatılması dolayısıyla Ankara YHT Gar'da düzenlenen törene katıldı.

Bilet almaya gelen yolcularla sohbet eden Bakan Karaismailoğlu, daha sonra yaptığı konuşmada, tren seferlerinin, normalleşme süreciyle bu sabah yeniden başlatıldığını belirterek ilk seferin Ankara'dan İstanbul'a gerçekleştirildiğini ifade etti.

Kovid-19 nedeniyle zor bir dönem geçirildiğini dile getiren Karaismailoğlu, araya giren sosyal mesafelerin, tedbir amaçlı yaşanan kısıtlamaların sosyal ve ekonomik hayatı derinden etkilediğini söyledi.

Bakanlık olarak önceliklerinin insan sağlığı olduğunu, salgına karşı Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda üst düzey önlemler aldıklarını anlatan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hiçbir virüs, bizim tedbirlerimizden güçlü değildir." sözlerini anımsattı.

Özellikle salgının dünyada yayılmaya başladığı ilk günlerde, vaka görülmediği halde uluslararası hava yolu, deniz yolu ve demir yollarında birçok ülkeyle seferleri durdurduklarını anımsatan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Uçaklarımız başta olmak üzere yüksek hızlı trenler, konvansiyonel trenler, Marmaray ve Başkentray gibi tüm toplu ulaşım araçlarında sefer öncesi ve sonrasında dezenfekte işlemleri başlattık. Kara yollarında otobüs firmalarına ve otobüslerin mola verdikleri duraklardaki işletmelere her türlü sağlık tedbirlerini almaları ve gerekli hijyeni sağlamaları talimatını verdik. Söz konusu çalışmalar, hastalığın Türkiye'ye girişini önemli ölçüde geciktirdi ve salgın sürecine daha iyi hazırlanmamızı sağladı."

"Pandemi sürecinde sağlık ve hijyen tedbirlerini elden bırakmadık"

Karaismailoğlu, alınan önlemlerle ülke olarak büyük ve takdir edilen başarı sağladıklarını vurgulayarak artık normalleşme sürecine girildiğini, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak da pandemi sürecinde sağlık ve hijyen tedbirlerini elden bırakmadıklarını ve böylece hedeflerden şaşmadıklarını kaydetti.

"Normalleşme sürecinin önemli bir adımını daha atıyoruz. Ara verdiğimiz YHT seferimizi yeniden başlatıyor, ilk trenimizi Ankara'dan İstanbul'a yolcu ediyoruz." diyen Karaismailoğlu, yeniden başlatılan YHT'nin seferlerinin bugünden itibaren Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara- Konya ve Konya-İstanbul hatlarında sabah ve akşam birer sefer olmak üzere günde toplam 16 sefer olacağını söyledi.

Trenleri sosyal mesafe kurallarına ve izolasyona dikkat ederek seyrek oturma düzeniyle yolcuların yan koltuklarını boş bırakarak yüzde 50 kapasiteyle çalıştıracaklarını bildiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bu nedenle 411 yolcu kapasiteli CAF tipi setlerimizde 185, 483 kapasiteli Siemens tipi setlerimizde ise 213 yolcuya hizmet vereceğiz. Trenlerimiz yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor diye bilet ücretlerinde herhangi bir artış söz konusu değildir. İnşallah en kısa sürede seferlerimizi yerli üretimimiz olan 'Milli Elektrikli Tren'imiz ile hayata geçirmeye başlayacağız. Tüm hatlarımızda, üst düzeyde hijyen ve sağlık tedbirleri alınması en önemli önceliklerimizdir. Bizim tek amacımız vatandaşlarımızı en güvenli şekilde gitmek istedikleri yere ulaştırmak ve sağlıklı bir şekilde sevdiklerine kavuşturmaktır."

Karaismailoğlu, yeni süreçte vatandaşların da yerine getirmesi gereken bazı yükümlülüklerin olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın da her seferinde vurguladığı gibi maske, mesafe ve temizlik 'yeni normal'in vazgeçilmezleri. Bu nedenle de tüm gar, istasyon ve trenlerimizde maske takılması zorunlu olacak. YHT ile seyahat etmek isteyen vatandaşlarımızdan bilet alabilmek için geçerli HES Kodu ve seyahat izin belgesi istenecek. Vatandaşlarımız HES Kodlarını Sağlık Bakanlığımızın mobil uygulamasından ya da SMS ile alacaklar. HES kodunun geçerli olduğu tespit edildiğinde ise bilet satışı yapılabilecek.

Giriş-çıkış yasağı bulunan illerimize seyahat için verilen 'Seyahat İzin Belgesi' ise trene binişte görevlilerimiz tarafından kontrol edilecek. Bu belgeyi ibraz edemeyenlerin veya belgeleri geçersiz olan bilet sahiplerinin seyahati iptal edilecek. İstasyonlarda ve bilet kontrol noktalarında hastalık belirtisi gösteren yolcularımız kesinlikle trene alınmayacak, bilet ücretleri kesintisiz iade edilecek."

"Trenlerde yemek ve büfe hizmeti verilmeyecek"

Her yolcunun biletine ait koltukta oturmasının sağlanacağını ve yer değişimlerine izin verilmeyeceğini vurgulayan Karaismailoğlu, seyahat sırasında Kovid-19 belirtileri gösteren yolcuların, trendeki izolasyon bölümüne alınarak uygun olan ilk istasyonda sağlık görevlilerine teslim edileceğini söyledi.

Trenlerde Kovid-19 riskine karşı yemek ve büfe hizmeti verilmeyeceğini anlatan Karaismailoğlu, önlemlerin yanı sıra gar, istasyon ve trenlerde hizmet veren tüm personelin salgın riskine karşı uygun koşullarda hizmet vermesinin sağlanacağını, trenlerin her sefer öncesinde ayrıntılı temizliği ve hijyen işlemleri yapılacağını kaydetti.

Karaismailoğlu, Kovid-19'a karşı bütüncül tedbirleri alıp başarıyla uygulayan bir ülke olarak YHT seyahatleri için alınan sağlık ve hijyen önlemlerinin de başarıyla uygulanacağına inandığını dile getirerek "Vatandaşlarımız sağlık ve huzur içinde sevdiklerine kavuşacak ve gitmek istedikleri yerlere ulaşacaktır." diye konuştu.

Bakanlık olarak Türkiye'nin büyük başarılarla bugüne gelen yenilikçi ulaştırma ve altyapı geleneğini devam ettirdiklerini, güçlendirdiklerini ve geleceğe taşıdıklarını belirten Karaismailoğlu, "Geleceğin dünyasında oyun kurucu ve küresel lider olan Türkiye'nin ihtiyaç duyacağı ulaşım hatlarında ve altyapı çalışmalarında mükemmeli yakalamak için 7/24 çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüttüğümüz projelerimizle ve attığımız her adımla dünyayla Türkiye'nin sosyal ve ekonomik bağlarını kuruyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin en önemli değerlerinden TCDD'nin de yeni projeleri ve çağı yakalayan yüzüyle kendilerini gururlandırdığını belirten Karaismailoğlu, geçmişten bugüne Türkiye'nin her noktasını birbiriyle ve bölgeyle yakınlaştırarak, demir ağları sosyal ve ekonomik bağlara dönüştüren büyük bir marka olan TCDD'nin kısa vadede, iddialı projelerini tamamlayarak, yük ve yolcu taşımada, teknoloji destekli, çok modlu, çağa uygun, uluslararası bir ulaşım vizyonunu hayata geçirmek hedefiyle yoluna devam ettiğini kaydetti.

Karaismailoğlu, kademeli normalleşmeyle bugünleri aşacaklarını dile getirerek salgın sürecinde de sağlık tedbirlerini elden bırakmadan projelerini sürdürdüklerini bildirdi.

Trene binerek yolcularla sohbet eden Karaismailoğlu, daha sonra hareket diskiyle treni uğurladı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Son dakika: Hızlı tren seferleri 07.00 itibarıyla başladı! Yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor Ekonomi
Son dakika: Hızlı tren seferleri 07.00 itibarıyla başladı! Yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor Ekonomi
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor
Japon hükümeti turizmi canlandırmak için tatile çıkacak vatandaşlarına günlük 1.250 lira verecek Ekonomi
Japon hükümeti turizmi canlandırmak için tatile çıkacak vatandaşlarına günlük 1.250 lira verecek
Koronavirüs salgınında Türkiye'de en çok satılan ikinci el araçlar belli oldu Ekonomi
Koronavirüs salgınında Türkiye'de en çok satılan ikinci el araçlar belli oldu
Katıldığı fuarı fırsata çeviren Bursalı firma, ABD'ye minibüs ihraç etmeye başladı Ekonomi
Katıldığı fuarı fırsata çeviren Bursalı firma, ABD'ye minibüs ihraç etmeye başladı
Dolar, yakın gelecekte tarih mi olacak? Uzman isim, ABD'li analistlerin raporunu yorumladı Ekonomi
Dolar, yakın gelecekte tarih mi olacak? Uzman isim, ABD'li analistlerin raporunu yorumladı
Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik uyulması gereken kuralları belirledi
Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik uyulması gereken kuralları belirledi
İthal karpuz için ton başına alınan verginin 75 dolardan 300 dolara çıkartılması üreticileri sevindirdi
İthal karpuz için ton başına alınan verginin 75 dolardan 300 dolara çıkartılması üreticileri sevindirdi
Vergi indiriminden yararlanmak isteyenlerin borcu olmaması gerekiyor
Vergi indiriminden yararlanmak isteyenlerin borcu olmaması gerekiyor
Türkiye'nin Maldivler'ini korona vurdu! Milyonlarca turist ağırlarken şimdilerde ıssız bir ada
Türkiye'nin Maldivler'ini korona vurdu! Milyonlarca turist ağırlarken şimdilerde ıssız bir ada
Koronavirüs nedeniyle satış yapamayan balıkçılar vatandaşlara 'Balık yiyin' çağrısı yaptı
Koronavirüs nedeniyle satış yapamayan balıkçılar vatandaşlara "Balık yiyin" çağrısı yaptı
Türk firma, Trump'ın tüm dünyada alay konusu olduğu önerisinden ilham alarak yenilenebilir dezenfektan yaptı
Türk firma, Trump'ın tüm dünyada alay konusu olduğu önerisinden ilham alarak yenilenebilir dezenfektan yaptı
Batmanlı usta, ayda 15 adet bağlama yapıp tanesini 4 bin TL'ye varan fiyatlarla satıyor
Batmanlı usta, ayda 15 adet bağlama yapıp tanesini 4 bin TL'ye varan fiyatlarla satıyor
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor
Siirt'te inşa edilen ve alanında Avrupa'nın en büyüğü olan Çetin Barajı'nda enerji üretimine başlandı
Siirt'te inşa edilen ve alanında Avrupa'nın en büyüğü olan Çetin Barajı'nda enerji üretimine başlandı
Çilek üretimi nedeniyle tersine göçün başladığı Kahramanmaraş'ın dağ köylerinde üretilen meyveler ihraç edilmeye başlandı
Çilek üretimi nedeniyle tersine göçün başladığı Kahramanmaraş'ın dağ köylerinde üretilen meyveler ihraç edilmeye...
ASELSAN, Türk ordusu için insansız kara aracı üretecek
ASELSAN, Türk ordusu için insansız kara aracı üretecek
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 371 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 371 liradan işlem görüyor
Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak
Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak
Güne yükselişle başlayan dolar 6,77'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,77'den işlem görüyor
E-ticaret alanında faaliyet gösteren firmalara 8 bin liradan 100 bin dolara kadar destek verilecek
E-ticaret alanında faaliyet gösteren firmalara 8 bin liradan 100 bin dolara kadar destek verilecek
Maske kumaşı karaborsaya düştü, fiyat 2 dolardan 45 dolara fırladı
Maske kumaşı karaborsaya düştü, fiyat 2 dolardan 45 dolara fırladı
Yapı Kredi uluslararası piyasalardan sağladığı kaynağı 970 milyon dolara yükseltti
Yapı Kredi uluslararası piyasalardan sağladığı kaynağı 970 milyon dolara yükseltti
Brent petrolün varili 35,66 dolardan işlem görüyor
Brent petrolün varili 35,66 dolardan işlem görüyor
Altının kilogramı 372 bin 100 liraya geriledi
Altının kilogramı 372 bin 100 liraya geriledi
Çay toplayanlar, ürünlerini kota koyarak aldığı için ÇAYKUR'a tepkili
Çay toplayanlar, ürünlerini kota koyarak aldığı için ÇAYKUR'a tepkili
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: İnşallah pozitif bir büyüme ile bu yılı kapatacağız
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: İnşallah pozitif bir büyüme ile bu yılı kapatacağız
AB Komisyonu koronavirüs nedeniyle 750 milyar euroluk kurtarma paketi teklif etti
AB Komisyonu koronavirüs nedeniyle 750 milyar euroluk kurtarma paketi teklif etti
Koronavirüs nedeniyle kepenk indiren Apple, bu hafta ABD'de 100 mağazasını daha açacak
Koronavirüs nedeniyle kepenk indiren Apple, bu hafta ABD'de 100 mağazasını daha açacak
4 büyük otobüs firması, 'Mola bitti' diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu
4 büyük otobüs firması, "Mola bitti" diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Meral Akşener Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş
Magazin Ezgi Mola Hande Ataizi Hatice Çarpar İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Fatih Terim Emre Belözoğlu Kenan Sofuoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Avrupa Twitter Instagram Galatasaray
Şu an buradasınız: Kovid-19 nedeniyle durdurulan tren seferleri yeniden başladı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 08:06:04. #1.14#
title