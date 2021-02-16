Kovid-19'a sanatla dikkati çekmek için porselenden maske yapıyor

Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Firdevs Müjde Gökbel, sanatıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili farkındalık oluşturmaya çalışıyor.

Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Firdevs Müjde Gökbel, sanatıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili farkındalık oluşturmaya çalışıyor.

Aydın'da yaşayan ailesinden anne, babası, ağabeyi ve kardeşi Kovid-19'a yakalanan Gökbel, dünyanın içinde bulunduğu zor duruma sanat aracılığıyla dikkati çekmeye karar verdi.

Gökbel, AA muhabirine, Kovid-19 nedeniyle içinde bulunulan zorlu sürecin kendisini de çok etkilediğini söyledi.

Ailesinden de Kovid-19'a yakalananlar olduğunu belirten Gökbel, "Ailemde de koronavirüs vakalarının ortaya çıkması, babamın çok ağır atlatması, bana özellikle bu konuda bir şeyler yapmam gerektiğini hissettirdi. Ülkemizin de içinde bulunduğu zor dönem nedeniyle zaten aklımda olan projeydi. Böylece biraz daha hız kazandı." dedi.

Bu kapsamda porselen maskeler yapmayı düşündüğünü, seramik çamuruna şekil vererek maske şekline getirdiğini dile getiren Gökbel, "Kovid-19 başladığında iyi bir maske bulabilmek çok güçtü. İyi ve uygun bedelde bir maskeye ulaşabilmenin güçlüğünü belirtebilmek maksadıyla porselen maskelere birtakım eklemeler yaptım. İlk maskenin ip kısmında 22 ayar altın dekor kullandım. Bu, haksız kazanç sağlamaya çalışan firmalara da bir göndermeydi. Maskelerim, ticari olarak bu şekilde davranılmaması gerektiği ve toplumsal birlik sağlanması hususunda sanatçı olarak bir çabaydı." ifadelerini kullandı.

Maskelerin koruyucu etkisinin tartışıldığı günlerde inci eklemeli bir maske yaptığına işaret eden Gökbel, salgın dönemindeki düğünlere dikkati çekmek için de bir maskeyi işlemeli hazırladığını anlattı.

Bazı eserlerini arkadaşlarına hediye ettiğini, bazılarının da çevrim içi olarak düzenlenen ulusal ve uluslararası sergilerde yer aldığını aktaran Gökbel, sözlerine şöyle devam etti:

"Daha gerçekçi nasıl yapabilirim, insanlarda oluşturmayı hedeflediğim farkındalığı nasıl artırırım yönündeki çalışmalarım devam ediyor. Bu sürecin sonunda açacağım maske sergimle kimi ailelerin yüzünde maalesef hüzün, kiminde ise umutların yeniden filizlendiği bir gülümsemeye yol açmak istiyorum. Dünyaca yaşadığımız bu durumu hiçbir zaman unutmamalıyız. Aklımızın bir köşesinde tutmalı ve ona göre tedbir alıp sağlıklı şekilde yaşamlarımıza kaldığımız yerden devam etmeliyiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu