Kötü Niyetli Botlar Pek Çok Sektöre Ciddi Zararlar Veriyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kötü Niyetli Botlar Pek Çok Sektöre Ciddi Zararlar Veriyor

Bellirli bir standartı olmayan ve pek çok yazılımı aynı anda gerçekleştirebilen robot yazılımlar olan botlar, pek çok sektörü, internet ortamında olumsuz etkiliyor.

Kötü Niyetli Botlar Pek Çok Sektöre Ciddi Zararlar Veriyor
04.06.2020 16:48 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:51

Bellirli bir standartı olmayan ve pek çok yazılımı aynı anda gerçekleştirebilen robot yazılımlar olan botlar, pek çok sektörü, internet ortamında olumsuz etkiliyor. Kötü niyetli botların en çok etkilediği sektörler arasında ise turizm, medya ve e-ticaret başta bulunuyor. İnternet trafiğinin 3'te1'ini oluşturan kötü niyetli botlar yüzünden uçak koltukları satılamıyor, medya yayıncıları yanlış kararlar verebiliyor.

Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun, kötü niyetli botların etkilediği alanlarla ilgili uyarılarda bulunuyor. Kötü niyetli botların siber saldırganlar tarafından veri toplamanın yanı sıra kendilerine özel avantajlar sağlamak için de kullanıldığını hatırlatan Tursun, gerekli siber güvenlik çözümleri sağlandığı taktirde kötü niyetleri botların verdiği zararın önüne geçilebileceğini belirtiyor.

İlginizi çekebilir: Yurtdışı uçuşlar 40 ülkeyle başlıyor

Kötü Niyetli Botlar Otel Odalarını Sattırmıyor, Uçak Koltuklarını Dolu Gösteriyor

Dünya genelinde 2019 yılından bu yana %15'lik bir büyüme gerçekleştiren e-ticaret sektörü, kötü niyetli botlar tarafından en çok zarara uğrayan sektör olarak biliniyor. E-ticaret sektöründe yaşanan büyümeyle birlikte web sitelerine, uygulamalara, API'lere de saldırıların arttığı gözleniyor. Ödeme sayfalarında sahtekarlıklar yapılması, ürün sayfalarındaki içeriklerin ele geçirilmesi, ana sayfalardaki Brute Force saldırıları, kullanıcı girişlerinde ve kimlik bilgilerinin doldurulmasında gerçekleştirilen otomatize saldırılar ve çok daha fazlası kötü niyetli botlarla gerçekleştirilebiliyor. E-ticaret sektöründe bu alanlarda ve çok daha fazlasında kötü niyetli botların zarara neden olduğunu belirten Tursun, aksaklıkların kazancı ciddi oranda etkilediğini ve e-ticaret şirketlerinin uygulamalarını korumaya büyük yatırımlar yapması gerektiğini ifade ediyor.

Medya sektörü üzerine etkileriyle ilgili de fikirlerini belirten Gürsel Tursun, pek çok iyi niteli botun medya sektöründe hali hazırda kullanıldığını, kötü niyetli botların filtrelenmesi için zorluklar olduğunu söylüyor. Rakiplerin ve reklam platformlarının medya kampanyalarının analizlerini çarpıtmak için kötü niyetli botları kullanabildiklerini ifade eden Tursun, bu şekilde medya yayıncısının yanlış kararla vermesine neden olunabildiğini belirtiyor.

Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun, internet üzerinden satılamayan uçak koltuklarının ya da otel odalarının da kötü niyetli botların yüzünden olduğunu söylüyor. Envanter reddinin tanımlanan en yaygın bot saldırısı türü olduğunu belirten Tursun, bu saldırının en çok online satışta görüldüğünü ifade ediyor. Tursun, zaman aşımı yaratılarak koltukların ya da otel odalarının elde tutulduğunu söylüyor ve bu şekilde turizm ve hava yolu sektörünün ciddi zarara uğradığını belirtiyor.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak Haber
Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak
3 ismin milletvekilliğinin düşürülme zamanlamasıyla ilgili konuşulan iddia: Bahçeli'nin talebi Haber
3 ismin milletvekilliğinin düşürülme zamanlamasıyla ilgili konuşulan iddia: Bahçeli'nin talebi
Son Dakika: Süper Lig maçlarının başlama saatleri değişti Haber
Son Dakika: Süper Lig maçlarının başlama saatleri değişti
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı Haber
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldürüp deli numarası yapan sanığın cezai ehliyeti tam çıktı Haber
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldürüp deli numarası yapan sanığın cezai ehliyeti tam çıktı
Yer, üzerindeki evlerle birlikte hareket edip saniyeler içinde suya gömüldü Haber
Yer, üzerindeki evlerle birlikte hareket edip saniyeler içinde suya gömüldü
Minibüs çarpması sonucu hayatını kaybeden 7 yaşındaki çocuğun olay yerindeki oyuncağı yürek dağladı
Minibüs çarpması sonucu hayatını kaybeden 7 yaşındaki çocuğun olay yerindeki oyuncağı yürek dağladı
Alkollü kadın, kendisini aracına almayan taksiciye bıçak çekip aracın aynalarını kırdı
Alkollü kadın, kendisini aracına almayan taksiciye bıçak çekip aracın aynalarını kırdı
Jennifer Aniston, çıplak pozunu koronavirüs yardım kampanyası için açık arttırmaya çıkardı
Jennifer Aniston, çıplak pozunu koronavirüs yardım kampanyası için açık arttırmaya çıkardı
Akaryakıta dün gece yapılan indirimle yıllık 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak
Akaryakıta dün gece yapılan indirimle yıllık 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak
Roger Federer'in 16 milyon dolar değerindeki dairesi, görenleri şaşkına çevirdi
Roger Federer'in 16 milyon dolar değerindeki dairesi, görenleri şaşkına çevirdi
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti
WhatsApp'tan radikal karar! Attığınız tek mesajla mahkemelik olabilirsiniz
WhatsApp'tan radikal karar! Attığınız tek mesajla mahkemelik olabilirsiniz
Vekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu'ndan sıcağı sıcağına ilk açıklama: Cezaevine teslim olacağım
Vekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu'ndan sıcağı sıcağına ilk açıklama: Cezaevine teslim olacağım
Hırsızların otomobilini tekerleksiz bıraktığını gören araç sahibi, şoke oldu
Hırsızların otomobilini tekerleksiz bıraktığını gören araç sahibi, şoke oldu
Ünlü spor spikeri Messina, kusursuz fiziğiyle hayranlarını büyüledi
Ünlü spor spikeri Messina, kusursuz fiziğiyle hayranlarını büyüledi
ABD'deki George Floyd gösterileri Londra'ya da sıçradı! Halk sokağa döküldü
ABD'deki George Floyd gösterileri Londra'ya da sıçradı! Halk sokağa döküldü
Sıtma ilacı korona tedavisinde kullanılmaya devam edecek mi? Bakan Koca, püf noktasını paylaştı
Sıtma ilacı korona tedavisinde kullanılmaya devam edecek mi? Bakan Koca, püf noktasını paylaştı
Ahmet Ağaoğlu'nun, UEFA'nın verdiği cezanın CAS'tan döneceğine dair inancı tam: Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz
Ahmet Ağaoğlu'nun, UEFA'nın verdiği cezanın CAS'tan döneceğine dair inancı tam: Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü
Son Dakika: İkinci yargı paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Son Dakika: İkinci yargı paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
CHP'li vekiller Atatürk imzalı maskeyi çöpe attı, MHP Milletvekili Osmanağaoğlu ateş püskürdü
CHP'li vekiller Atatürk imzalı maskeyi çöpe attı, MHP Milletvekili Osmanağaoğlu ateş püskürdü
Erken seçim iddialarına AK Parti kanadından bugüne dek verilmiş en net yanıt
Erken seçim iddialarına AK Parti kanadından bugüne dek verilmiş en net yanıt
Kılıçdaroğlu, cenazesinde saldırıya uğradığı şehidin babasını makamında ağırladı
Kılıçdaroğlu, cenazesinde saldırıya uğradığı şehidin babasını makamında ağırladı
ABD'de koronavirüsün etkisiyle son 11 haftada 42 milyon 626 bin kişi işsiz kaldı
ABD'de koronavirüsün etkisiyle son 11 haftada 42 milyon 626 bin kişi işsiz kaldı
Bankacılık sektörünün mevduatı 7,1 milyar lira azaldı
Bankacılık sektörünün mevduatı 7,1 milyar lira azaldı
Çiftçiye hububat ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL'yi aşan avans desteği yapıldı
Çiftçiye hububat ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL'yi aşan avans desteği yapıldı
Bizi bu cehalet mahvedecek! Karantina süresi uzatılan mahalleli polisi taşladı
Bizi bu cehalet mahvedecek! Karantina süresi uzatılan mahalleli polisi taşladı
Bir CHP'li ve iki HDP'li ismin vekilliği düşürülürken Meclis'te gergin anlar yaşandı
Bir CHP'li ve iki HDP'li ismin vekilliği düşürülürken Meclis'te gergin anlar yaşandı
3 ismin milletvekilliği düşürüldü, Meclis'teki sandalye dağılımı değişti
3 ismin milletvekilliği düşürüldü, Meclis'teki sandalye dağılımı değişti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Özgür Özel Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Murat Boz Cem Yılmaz İrem Derici Şahan Gökbakar
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Libya Antalya Resmi Gazete Donald Trump
Şu an buradasınız: Kötü Niyetli Botlar Pek Çok Sektöre Ciddi Zararlar Veriyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 17:51:32. #1.14#
title