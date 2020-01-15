Köşk'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

15.01.2020 11:56 | Son Güncelleme: 15.01.2020 12:02

Aydın'ın Köşk ilçesinde, iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.



Kaza, Köşk-Kızılcayer karayolu üzeri Köşktepesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Köşk'te arkadaşlarıyla alkol aldıktan sonra Kızılcayer Mahallesine gitmek için 09 AAR 759 plakalı otomobiliyle yola çıkan Barış Kılıç (23), Köşktepesi mevkiine geldiğinde karşı yönden gelen H.İ.G. yönetimindeki 09 ADD 796 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta hurdaya dönerken, Barış Kılıç kendi aracı içerisinde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk yaptığı incelemede, Kılıç'ın sıkıştığı yerde hayatını kaybettiği belirlendi.



Kazada yaralanan diğer sürücü H.İ.G. ile evine bırakmak için yola çıktığı elemanı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Alkollü olduğu tespit edile Barış Kılıç'ın cansız bedeni, uzun uğraşlar sonunda sıkıştığı yerden çıkartılarak morga kaldırıldı.



Hayatını kaybettiği otomobil içerisinde çok sayıla boş alkol şişesi bulunan Barış Kılıç'ın, ağabeyi Recep Kılıç'ın da geçtiğimiz yıl halı sahada top oynarken kalp krizi geçirmesi sonucu kaybettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA