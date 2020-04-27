Koronaya rağmen tedaviler devam edecek Karantina günlerinde dil ve konuşma terapileri online yapılabiliyor.

Binlerce insanın sağlığını olumsuz yönde etkileyen koronavirüs, aile içi iletişimi, duygusal, sosyal ve ekonomik değerleri olumsuz şekilde etkileyen bir durum halini aldı. Süreçte en etkin tavır evde kalıp sosyal izolasyon uygulamak olsa da bu durum pek çok bakımdan kısıtlamaları da beraberinde getiriyor. Uzmanlar, evde kalmanın kısıtlamalar karşısında çaresiz kalındığı anlamına gelmediğini vurgularken sosyal izolasyonun çeşitli dil ve konuşma sorunlarının çözümü için bir fırsat oluşturabileceğine dikkat çekiyor. Online dil ve konuşma terapisi, bu süreçte en etkili yöntem olarak ön plana çıkıyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Uzmanı İbrahim Yaşa, koronavirüsten kaynaklı sosyal izolasyonun dil ve konuşma sorunları için bir fırsat olabileceğini, bu rahatsızlığın karantina sürecinde online tedavi ile giderilebileceğini söylüyor.

Süreç klasik tedavi ile benzer ilerliyor

Dil ve konuşma bozukluğu olan hastaların tedavilerine karantina sürecinde online olarak devam edebildiklerini söyleyen Dil ve Konuşma Bozuklukları Uzmanı İbrahim Yaşa, "Yüz yüze yapılan klasik terapiler, her zaman ilk tercih edilen terapi yöntemi olmasına rağmen bazı durumlarda gerekli koşullar sağlanamıyor. Bu gibi durumlarda çeşitli iletişim ağları aracılığıyla online terapi tercih ediliyor. Online terapi, uygulanan ortam açısından klasik terapilerden farklı olsa da klasik terapiler ile süreç benzer ilerliyor. Yüz yüze sürdürülen çalışmalar, çeşitli interaktif görüntülü görüşme kanallarıyla sağlanıyor. Seans içeriği, süresi ve işleyişinin ise klasik seanslardan hiçbir farkı bulunmuyor" dedi.

Online tedavi imkansızlıklar karşısında başarılı

Yaşa, fiziksel uzaklıkların yüzyüze tedavilere engel olduğu durumlarda uygulanan online tedaviden şöyle bahsetti: Online terapi özellikle terapistle danışanın aynı anda aynı ortamda bulunmadığı durumlarda, yurt dışında yaşayıp Türkçe terapi alınabilecek bir ortama sahip olunamadığında, danışanın yakınlarında gidebileceği bir dil ve konuşma terapisti olmadığında, terapiye gelecek kişinin evden ayrılamadığı durumlarda tercih ediliyor. Belirli bir gün ve saatte randevu aldıktan sonra seanstan önce görüntülü görüşmenin yapılacağı iletişim aracı üzerinden bağlantı kuruluyor. Böylece seans başlamadan önce ya da seans anında yaşanacakve süreci kesintiye uğratacak sorunların önüne geçilmiş oluyor. Küçük yaş gruplarında aile eşliğinde, diğer yaş gruplarında ise seans sırasında başkalarının yer almadığı terapi oturumları ile gerçekleştiriliyor. Online terapi hizmetleri, bozukluğun tanılanmasına yönelik değerlendirmelerin yapılabileceği seansların yanı sıra, dil ve konuşma gelişimini desteklemek için aile danışmanlığı şeklinde de yürütülebiliyor."

Birçok rahatsızlığın tedavisi online olarak mümkün

Dil ve Konuşma Bozuklukları Uzmanı İbrahim Yaşa, online seanslar ile tedavi edilebilen rahatsızlıkları şöyle sıraladı: "Online tedavi, bazı harfleri üretememe, konuşmanın anlaşılmaması, kekemelik, hızlı, bozuk ve akıcılıktan uzak konuşma, nodül, polip ve paralizilerden kaynaklı ses bozuklukları, nörojenik edinilmiş dil bozuklukları gibi başlıca bozuklukların yönetilmesinde etkili bir yöntem olarak kullanılıyor."

Kaynak: Bültenler