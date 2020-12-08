KORONAVİRÜSTEN ÖLEN İBB DOKTORU ÜMİT ERDEM İÇİN ANMA
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KORONAVİRÜSTEN ÖLEN İBB DOKTORU ÜMİT ERDEM İÇİN ANMA

08.12.2020 12:28 | Son Güncelleme: 08.12.2020 13:04
KORONAVİRÜSTEN ÖLEN İBB DOKTORU ÜMİT ERDEM İÇİN ANMA

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB)'nin 30 yıldır İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü'nde iş yeri hekimi olarak çalışan Dr. Ümit Erdem'in koronavirüsten ölümünün ardından anma töreni düzenlendi.

 İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB)'nin 30 yıldır İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü'nde iş yeri hekimi olarak çalışan Dr. Ümit Erdem'in koronavirüsten ölümünün ardından anma töreni düzenlendi. Törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Koronavirüsten 63 yaşında hayatını kaybeden Dr. Ümit Erdem için Fatih'teki İBB Şehzadebaşı Tıp Merkezi'nde saat 10.30'da anma programı düzenlendi. Geçtiğimiz cuma günü hayatını kaybeden Dr. Ümit Erdem için yapılan anma programına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, hayatını kaybeden Dr. Ümit Erdem'in kız kardeşi Özgül Erdem ile çok sayıda sağlık çalışanı katıldı. Programda Dr. Ümit Erdem ve hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanları için saygı duruşunda bulunuldu. 


KORONAVİRÜSTEN ÖLEN İBB DOKTORU ÜMİT ERDEM İÇİN ANMA
KORONAVİRÜSTEN ÖLEN İBB DOKTORU ÜMİT ERDEM İÇİN ANMA
KORONAVİRÜSTEN ÖLEN İBB DOKTORU ÜMİT ERDEM İÇİN ANMA
KORONAVİRÜSTEN ÖLEN İBB DOKTORU ÜMİT ERDEM İÇİN ANMA
KORONAVİRÜSTEN ÖLEN İBB DOKTORU ÜMİT ERDEM İÇİN ANMA
KORONAVİRÜSTEN ÖLEN İBB DOKTORU ÜMİT ERDEM İÇİN ANMA
KORONAVİRÜSTEN ÖLEN İBB DOKTORU ÜMİT ERDEM İÇİN ANMA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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