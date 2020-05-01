Koronavirüs salgını: Dünya ve Türkiye'de Covid-19 ile ilgili son gelişmeler | Canlı anlatım
01.05.2020 08:05 | Son Güncelleme: 01.05.2020 08:05
Covid-19 salgınında vaka sayısı 1 Mayıs tarihi itibariyle 3 milyon 308 bini, can kaybı ise 234 bini geçti. Dünya genelinde Covid-19 tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı ise 1 milyonu aştı. Koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatte yaşanan gelişmeler
Covid-19 salgınında vaka sayısı 1 Mayıs tarihi itibariyle 3 milyon 308 bini, can kaybı ise 234 bini geçti. Dünya genelinde Covid-19 tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı ise 1 milyonu aştı.
Koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatte yaşanan gelişmeler Açıklaması Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com