Koronavirüs Nedeniyle Dijital Tüketim Arttı
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Türkiye, Teknoloji

Koronavirüs Nedeniyle Dijital Tüketim Arttı

Türkiye'nin en hızlı ve en büyük network içerik dağıtım şirketi Medianova verilerine göre koronavirüs nedeniyle evine kapa

19.03.2020 16:33 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:33
Koronavirüs Nedeniyle Dijital Tüketim Arttı

Türkiye'nin en hızlı ve en büyük network içerik dağıtım şirketi Medianova verilerine göre koronavirüs nedeniyle evine kapanan tüketici dijital eğlence ve online eğitime yöneldi. Online oyun sitelerine olan trafik %200 artarken, giyim, seyahat gibi e-ticaret şirketlerinin verilerinde gerileme yaşandı. Öğrenciler ve beyaz yakalıların bir kısmı da online eğitim platformlarına yoğun ilgi gösteriyor.

Medianova'nın analizlerine göre koronavirüsü tehdidi karşısında evlerine kapanan tüketicilerin dijital dünyadaki ayak izlerini takibe aldı. Evlerinden çıkamayan kitle yoğun bir şekilde dijital servislere yöneldi.

Online oyun oynama, video izleme, müzik dinlemenin yanı sıra online eğitim platformlarına ilgi arttı, market alışverişleri online yapılmaya başladı. Dijital oyun şirketlerinin trafiği %200 artış gösterdi. Tüketiciler online oyunların yanı sıra e-spor gibi diğer eğlence servislerinde zaman harcadı. E-spor tüketimi %60 oranında artarken, Karaoke gibi eğlence servislerindeki artış %200'ü buldu. İnternet ortamındaki video ve müzik gibi içerik servislerine de yoğun ilgi oldu. Özellikle video içeriklerine olan ilginin artarak devam etmesi bekleniyor. E-ticaret vereilerinde ise gerileme yaşandı. Giyim gibi tüketim malzemeleri satan e-ticaret sitelerinde trafik %30 civarına düşerken, Tatil siteleri ve online çiçek perakendecilerinde %60 - %75 arasında trafik düşüşü yaşandı. Salgının ne kadar süreyle devam edeceği bilinmediğinden tüketiciler önceliği gıda gibi tüketim malzemelerine veriyor. Dışarıdaki konvansiyonel marketler yerine dijital alanda, mümkün olduğunca temassız alışveriş yapmaya özen gösteren tüketici, online gıda marketlerinin trafiğini %100'ün üzerinde artırmış durumda. Online gıda marketlerinin yoğun talep karşısında teslimat işlemlerinde güçlük yaşadığı da gözleniyor.

Bu süreci en faydalı şekilde değerlendirmek isteyen kesim online eğitime yöneldi. Hem öğrenciler hem de beyaz yakalılar, kendilerine ve geleceğe yatırım hedefiyle online eğitim sitelerine yöneldi. Öğrencilere yönelik online eğitim platformlarında trafik 8 kat artarken, şirketlere yönelik online eğitim platformlarında %150'lik trafik artışı görülüyor.

Medianova'nın verilerine göre Türkiye tüm dünya ile benzer bir dijital tüketim içinde. "Yerli bir şirket olarak yatırımlarımızda Türkiye'ye her zaman öncelik verdik ve vermeye devam ediyoruz. Şu anda son yaptığımız yatırımlar ile Türkiye'de yerli ve yabancı dahil en büyük şirketin 5 katı kadar daha büyük bir kapasitemiz var. Türkiye'nin verisinin Türkiye'de kalması için ve e-ticaretten video, müzik servislerine kadar daha hızlı dijital servisler için ülkeye güven içinde yatırıma devam edeceğiz. Bu alanda bizimle çalışan tüm yerli operatör paydaşlarımıza da teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: Tamindir

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