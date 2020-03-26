Koronavirüs: İngiltere'de evde kalması gerektiği söylenen hasta, ertesi gün öldü
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Koronavirüs, İngiltere, Sağlık
BBC

Koronavirüs: İngiltere'de evde kalması gerektiği söylenen hasta, ertesi gün öldü

İngiltere'nin başkenti Londra'da koronavirüs belirtileri nedeniyle acil sağlık hattını arayan ancak kendisine evde kalması gerektiği söylenen üç çocuk annesi 36 yaşındaki bir kadın ertesi gün öldü.

26.03.2020 12:10 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:14
Koronavirüs: İngiltere'de evde kalması gerektiği söylenen hasta, ertesi gün öldü

İngiltere'nin başkenti Londra'da koronavirüs belirtileri nedeniyle acil sağlık hattını arayan ancak kendisine evde kalması gerektiği söylenen üç çocuk annesi 36 yaşındaki bir kadın ertesi gün öldü.

Kayla Williams'ın eşi Fabian Williams, "Karım öksürüyordu, ateşi yüksekti. Şiddetli göğüs ve mide ağrısı vardı. Ben telefondayken eşim kusuyordu. Ama öncelikli hasta olmadığı ve evde kalması gerektiği söylendi" dedi.

Guardian gazetesine göre temizlik işçisi olarak çalışan Fabian Williams, geçen Cuma eşinin durumunun kötüleşmesi üzerine Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği acil numarasını aradı. Telefonda Williams'a eşini yere yatırması ve vücudunu düz tutması istendi.

Bir süre sonra eve gelen sağlık görevlileri bazı testler yaptı. Williams'a göre ambulans görevlisi öncelikli hasta olmadığı için eşinin hastaneye götürülmeyeceğini söyleyerek dışarı çıktı. Bu görevli dışarıda yazdığı raporunu kapının altından attı.

Williams ertesi gün eşinin durumunun ağırlaştığını belirterek şunları anlattı:

'Raporu kapının altından attılar'

"Banyo yaptırdım ve giyinmesine yardım ettim. Çorba içirdikten sonra dinlenmesi için salona götürdüm. Biraz dinlenmek için odaya gittim. Döndüğümde eşimi başı öne düşmüş halde buldum. Ölmüştü."

"Eşimi yere yatırdım ve tekrar 999'u aradım. Kalp masajı yapmamı istediler. Kısa bir süre sonra üç araba ve bir ambulans geldi. Eşimi hayata döndürmeye çalıştılar ama başaramadılar."

"Ardından eve gelen polisler içeri girmedi. Bir saat sonra da koruyucu giysiler içindeki görevliler eşimi ceset torbasıyla götürdü. Bana hiçbir bilgi vermediler. Sadece kendimi izole etmem gerektiğini söylediler."

Guardian'ın ulaştığı belgelere göre ambulans görevlisi ilk raporunda "Covid-19? Belirtiler: Kuru öksürük, başağrısı… Göğüste ağrı" yazdı. Raporda hastaya ateş düşürücü ilaçlar verilmesi tavsiye edildi.





Koronavirüs: İngiltere'de evde kalması gerektiği söylenen hasta, ertesi gün öldü
BBC

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İngiltere'de evde kalması gerektiği söylenen hasta, ertesi gün öldü

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