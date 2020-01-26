Koronavirüs hiçbir belirti göstermediği kuluçka döneminde de bulaşıcı
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Koronavirüs hiçbir belirti göstermediği kuluçka döneminde de bulaşıcı

Çin Sağlık Komisyonu Bakanı Ma Xiaowei, koronavirüsün kuluçka döneminin 1 ila 14 gün arasında olduğunu ve hiçbir belirti göstermeyeceği bu süreçte de bulaşıcı olduğunu açıkladı.

26.01.2020 14:58 | Son Güncelleme: 26.01.2020 14:58
Koronavirüs hiçbir belirti göstermediği kuluçka döneminde de bulaşıcı

Çin Sağlık Komisyonu Bakanı Ma Xiaowei, koronavirüsün kuluçka döneminin 1 ila 14 gün arasında olduğunu ve hiçbir belirti göstermeyeceği bu süreçte de bulaşıcı olduğunu açıkladı.


Xiaowei, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak dünyada birçok ülkeye yayılan yeni koronavirüse ilişkin pazar günü basın açıklaması yaptı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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