Koronavirüs denetiminde kafenin balkonundan kaçmaya çalışan kişilere 22 bin 50 lira para cezası kesildi

Trabzon'da, koronavirüs denetimleri sırasında bir kafenin balkonundan kaçmaya çalışan 7 kişiye, 22 bin 50 lira para cezası uygulandı.

Trabzon'da, koronavirüs denetimleri sırasında bir kafenin balkonundan kaçmaya çalışan 7 kişiye, 22 bin 50 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Ortahisar ilçesi Kahramanmaraş Caddesi'nde dün bir kafede, kapalı olması gerekirken çok sayıda kişinin bulunduğu bilgisi üzerine denetim yapıldı.

Polisin geldiğini görünce kafede bulunan 7 kişi, kafenin balkonundan yan binaya kaçmaya çalıştı.

Kafede bulunan 7 kişiye, Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlalden 22 bin 50 lira para cezası verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik