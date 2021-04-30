Koronavirüs denetiminde kafenin balkonundan kaçmaya çalışan kişilere 22 bin 50 lira para cezası kesildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Koronavirüs denetiminde kafenin balkonundan kaçmaya çalışan kişilere 22 bin 50 lira para cezası kesildi

Koronavirüs denetiminde kafenin balkonundan kaçmaya çalışan kişilere 22 bin 50 lira para cezası kesildi
Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Güncel

Trabzon'da, koronavirüs denetimleri sırasında bir kafenin balkonundan kaçmaya çalışan 7 kişiye, 22 bin 50 lira para cezası uygulandı.

Trabzon'da, koronavirüs denetimleri sırasında bir kafenin balkonundan kaçmaya çalışan 7 kişiye, 22 bin 50 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Ortahisar ilçesi Kahramanmaraş Caddesi'nde dün bir kafede, kapalı olması gerekirken çok sayıda kişinin bulunduğu bilgisi üzerine denetim yapıldı.

Polisin geldiğini görünce kafede bulunan 7 kişi, kafenin balkonundan yan binaya kaçmaya çalıştı.

Kafede bulunan 7 kişiye, Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlalden 22 bin 50 lira para cezası verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

Kendilerini polisten akıllı zannetseler de başaramadılar! Kafenin balkonundan, yan balkona böyle kaçtılar
Kendilerini polisten akıllı zannetseler de başaramadılar! Kafenin balkonundan, yan balkona böyle kaçtılar
Dünya diken üstünde! Türkiye'de de görülen Hint varyantının 'süper mutasyon'a dönüşmesinden endişe ediliyor
Dünya diken üstünde! Türkiye'de de görülen Hint varyantının "süper mutasyon"a dönüşmesinden endişe ediliyor
Son dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya'dan tam kapanmaya saatler kala önemli uyarı: Belgeleri olmayanlara kesinlikle işlem yapılacak
Son dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya'dan tam kapanmaya saatler kala önemli uyarı: Belgeleri olmayanlara kesinlikle işlem yapılacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Rıza Kayaalp Ünal Karaman Yılmaz Vural Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Koronavirüs denetiminde kafenin balkonundan kaçmaya çalışan kişilere 22 bin 50 lira para cezası kesildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 15:36:49. #1.16#

title