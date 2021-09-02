Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şener'den hamilelere aşı çağrısı Açıklaması
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Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şener'den hamilelere aşı çağrısı Açıklaması

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şener'den hamilelere aşı çağrısı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, son haftalarda gebelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında artış gözlendiğini belirterek, salgının hem anne hem de bebekte olumsuz sonuç yaratmaması için hamilelerin mutlaka aşı olması gerektiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, son haftalarda gebelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında artış gözlendiğini belirterek, salgının hem anne hem de bebekte olumsuz sonuç yaratmaması için hamilelerin mutlaka aşı olması gerektiğini söyledi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Şener, senenin başından bu yana olgu sayılarında artış olmasına rağmen geçen haftaya kadar hamile grubunda ciddi bir artış görmediklerini ifade etti.

Sadece geçen hafta görev yaptığı hastanenin Kovid-19 servislerine 7 hamilenin başvurduğunu aktaran Şener, "4'ünün serviste, birinin ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Daha önceki aylara baktığımızda hamilelerde 2 ila 2,5 kat oranında bir vaka artışı var. Bunun temel nedeni delta varyantının yaygınlaşması ve bu grubun aşılanmamasından kaynaklanıyor." dedi.

Sağlık Bakanlığının hamilelerin aşılanması konusunda ilk 3 ayı onların tercihine bıraktığını hatırlatan Prof. Dr. Şener, anne adaylarının korktukları için daha sonraki dönemlerde Kovid-19 aşılarını yaptırmadığını gözlemlediklerini anlattı.

Hamilelik sürecinde yaşanabilecek Kovid-19 hastalığının yönetiminin zor olduğunu dile getiren Şener, şöyle konuştu:

"Son haftalarda gebelerde Kovid-19 vaka sayılarında artış gözleniyor. Salgının hem anne hem de bebekte olumsuz bir sonuç yaratmaması için hamilelerin mutlaka aşı olması gerekiyor. Bu hasta grubuna diğer hasta gruplarında kullandığımız gibi yaygın ve rahatlıkla ilaç kullanmıyoruz. İlaçların, gebelik sürecinin tamamlanması ve anne adaylarına yan etkisi olabileceği gibi bebeğe de yan etkisi olabileceğinden dolayı temkinli olmamız gerekiyor. Ne yazık ki normal popülasyona göre korona enfekte olan anne adaylarında kayıp daha fazla oluyor. Bu kötü sonuçların yaşanmaması için mutlaka gebelere, Kovid-19 aşılarını olmasını öneriyoruz. Çünkü aşıların şu aşamaya kadar gösterilmiş bir zararı yok."

Şener, bu süreçte anne adaylarından, Kovid-19 aşılarıyla ilgili sosyal medyadan paylaşılan ve gerçeği olmayan bilgilere inanmamalarını, onun yerine Sağlık Bakanlığının internet sitesindeki bilgileri takip etmelerini istedi.

Yoğun bakımlarda hamilelerin de Kovid-19 tedavisi gördüğüne dikkati çeken Şener, "Gebe Kovid-19 hastasını entübe ederek solunum cihazına bağladığınız zamandan itibaren bebek her an ölüm riskini yaşamaya devam eder." diye konuştu.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şener'den hamilelere aşı çağrısı Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

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