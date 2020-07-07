Korona virüsle kol kola oynadılar
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Korona virüsle kol kola oynadılar

Arnavutköy'de düğün amaçlı bir araya gelen grup sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak yasak olmasına rağmen halay çekti.

07.07.2020 10:02 | Son Güncelleme: 07.07.2020 10:58

Arnavutköy'de düğün amaçlı bir araya gelen grup sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak yasak olmasına rağmen halay çekti.

Türkiye'de yaklaşık 3 aydır yasak olan toplu organizasyonlar yeni normalleşme süreci ile birlikte belirli şartlara uyularak tekrar yapılabilir hale geldi. 1 Temmuz itibari ile artık vatandaşlar düğün yapabilecek ancak düğünlerde halay çekmek ve takı töreni düzenlemek gibi vatandaşların iç içe olabileceği durumlara müsaade edilmeyecekti.

Arnavutköy'de düzenlenen bir düğünde onlarca vatandaşın bir araya gelerek halay çektiği anlar görüntülendi. Görenleri şoke eden düğünde, düğüne katılan vatandaşlar ne sosyal mesafe dinledi ne de maske taktı. Adeta korona virüs ile kol kola oynayan vatandaşlar bir cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Her şey normalmiş gibi

Kaydedilen görüntülerde vatandaşların düğünde sanki her şey normalmiş gibi davranması ise pes dedirtti. Katıldıkları düğünde onlarca kişinin el ele oynadığı halay dakikalarca devam ederken oynayan vatandaşlar ise her şey normalmiş gibi davrandı.

(Batuhan Toprak/İHA)

Korona virüsle kol kola oynadılar

Kaynak: İHA

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