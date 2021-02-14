Köpek besleme yüzünden tartıştıkları kadına dehşeti yaşattılar (2)
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Köpek besleme yüzünden tartıştıkları kadına dehşeti yaşattılar (2)

14.02.2021 17:05 | Son Güncelleme: 14.02.2021 17:09
Köpek besleme yüzünden tartıştıkları kadına dehşeti yaşattılar (2)

'BİRDEN ŞOKA GİRDİM VE ÖLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM'Afyonkarahisar'da sokak köpeklerinin beslenmesi yüzünden çıkan tartışmada Emre K. ve İhsan K.'nin kapısına dayandığı Şerife S. yaşadığı korku dolu anları gazetecilere anlattı.

'BİRDEN ŞOKA GİRDİM VE ÖLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM'

Afyonkarahisar'da sokak köpeklerinin beslenmesi yüzünden çıkan tartışmada Emre K. ve İhsan K.'nin kapısına dayandığı Şerife S. yaşadığı korku dolu anları gazetecilere anlattı. Şerife S., "Dün gece ikamet ettiğim evdeydim. Saat 23.30 civarında dışarıdan köpek sesleri geliyordu. Zaten biz sokak hayvanlarıyla da ilgileniyoruz. Köpeklerin kavga ettiğini düşündüm. Sokağa çıkma yasağı olduğu için aşağı inmedim, camdan ıslık çalıyorum o şekilde ayırma çalışıyorum. Cama çıktım ve ıslık çalmaya başladım. Yani köpeklerin kavga ettiğini düşündüğüm için, yan binanın önünde iki şahıs vardı, erkek. Karanlık olduğu için zaten yüzlerini filan da gömüyorum, tanımıyorum da. Alkollülerdi, ben ıslık çaldığım için rahatsız oldular. Benim binama doğru yürümeye başlayıp 'Niye ıslık çalıyorsun', işte 'Bir sıkıntı mı var' tarzında konuşmaya başladılar. Daha sonrasında biri 'İsmimle içeri gir' dedi. Yani ismimi söyleyerek, nereden bildiklerini bilmiyorum. Daha sonrasında ben de neden böyle davrandıklarını ve kim olduklarını sordum. Çünkü karanlık olduğu için göremiyordum da. Daha sonrasında küfürler etmeye başladılar, aileme, bana, tehditler ettiler. 'Köpekleri de, seni de, aileni de şöyle böyle yaparız' tarzında, küfürlü sözler söylediler" dedi.

'SESİMİ DUYURMAYA ÇALIŞTIM'

Panikle öleceğini sandığını ifade eden Şerife S. "Daha sonrasında polisi aradım. Çünkü şahıslar evime doğru ilerlemeye çalışıyordu. Bekçiler geldi ilk önce, bekçilere mukavemet ettiler, arabaya bindirmek istedi bekçiler ama hiçbir şekilde binmek istemediler. Karşı koydular, bekçileri darp etmeye çalıştılar. Daha sonrasında bekçilere mukavemet ettikleri için ben içeriye geçtim. Çünkü camda durdukça daha da bileneceklerini düşündüm. İçeri geçtiğim sıra silah sesleri duydum. Şahıslar beni ölümle tehdit ettiği için silahlı olduğunu sandım, şokla. Olay anındaki panikle birden şoka girdim ve öleceğimi düşündüm. O yüzden aklıma ilk gelen şeyi yaptım ve o an birilerine sesimi duyurmaya çalıştım. Aslında silah sesleri şahısların zorluk çıkardığı için polis memurlarının ve bekçilerin havaya açtığı uyarı ateşiymiş. Şikayetçiyim, şikayetimi de yaptım zaten, hukuki süreç başlatıldı. Şikayetimden de vazgeçmeyi düşünmüyorum" diye konuştu.


Köpek besleme yüzünden tartıştıkları kadına dehşeti yaşattılar (2)
Köpek besleme yüzünden tartıştıkları kadına dehşeti yaşattılar (2)
Köpek besleme yüzünden tartıştıkları kadına dehşeti yaşattılar (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER

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