Köpeği 'Misha'ya cankurtaran eğitimi veriyor
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Köpeği 'Misha'ya cankurtaran eğitimi veriyor

Köpeği 'Misha'ya cankurtaran eğitimi veriyor
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Laleli - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Konyaaltı Sahili'nde, 5 yıldızlı otelde cankurtaran olarak görev yapan Tayfun Güneysulu (44), sokaktan sahiplendiği köpeği 'Misha'ya da cankurtaran eğitimi veriyor.

ANTALYA'nın Konyaaltı Sahili'nde, 5 yıldızlı otelde cankurtaran olarak görev yapan Tayfun Güneysulu (44), sokaktan sahiplendiği köpeği 'Misha'ya da cankurtaran eğitimi veriyor. 6 ay önce eğitimlerine başladığı 'Misha'nın kısa sürede komutları öğrendiğini belirten Güneysulu, "İşimden fırsat bulduğum zamanlarda 'Misha'ya komut ve kurtarma eğitimi veriyorum. Üzerindeki, boğulan birinin rahatlıkla tutunabileceği şekilde dizayn edilen yelek. 'Misha' boğulan kişinin yeleği tutmasını sağlıyor ve karaya çıkarıyor" dedi.

Konyaaltı Sahili'ndeki 5 yıldızlı otelde cankurtaran olarak görev yapan Tayfun Güneysulu, sokaktan sahiplendiği köpeğine 'cankurtaran köpek' eğitimi veriyor. Birçok ülkede köpeklerin bu yönde eğitildiğini ve plajlarda yer aldığını anlatan Güneysulu, 'Misha'nın da cankurtaran olmaya yatkın olduğunu söyledi. 6 ay önce eğitimlerine başladığı 'Misha'nın kısa sürede komutları öğrendiğini belirten Güneysulu, "'Misha'yı 2 aylıkken sokakta bitkin halde buldum. O günden bugüne benimle birlikte yaşıyor. Bugün eğitim günümüz. İşimden fırsat bulduğum zamanlarda 'Misha'ya komut ve kurtarma eğitimi veriyorum. Üzerindeki özel giysi, boğulan bir insanın rahatlıkla tutunabileceği şekilde dizayn edilen bir yelek. 'Misha' boğulan kişinin yeleği tutmasını sağlıyor ve karaya çıkarıyor" dedi.

'YARDIM ETMEK 'MİSHA'NIN RUHUNDA VAR'Eğitimlerde sık sık tatbikat yaparak, 'Misha'nın anlık tepkilerini ölçtüğünü anlatan Güneysulu, "Köpeklerin doğal olarak içgüdüleri yüksek. İnsanlara yardımcı olmak onların içgüdüsünde var. 'Misha' komutları çok iyi anlayarak, boğulma refleksi gösteren kişiye hızla ulaşıyor, çevresinde dönüyor ve kendisine tutunmasını sağlıyor ardından yüzerek kazazedeyi karaya çıkarıyor. Birkaç ay sonra sahilde birlikte görev yapacağımızı düşünüyorum. İnsanlara yardım etmek 'Misha'nın ruhunda var" diye konuştu.Eğitimler dışında sörf üzerinde devriye turu atan Tayfun Güneysulu ve köpeği, sahilde denize girenlerin de ilgi odağı. Sahildekiler ise cankurtaran köpek 'Misha'yı gördüklerinde dikkatle izliyor, yanına gelip seviyor.'AKILLI VE KORKUSUZ'

'Misha'nın eğitimine 'boğulan kişi' olarak katkı sağlayan Çağla Sülekoğlu, "Yardım çığlığımı duyduğu anda bana doğru gelmesi ve neresinden tutacağımı göstermesi ardından beni hızla karaya çekmesi çok heyecanlandırdı. Akıllı ve korkusuz bir köpek" dedi.


Köpeği 'Misha'ya cankurtaran eğitimi veriyor
Köpeği 'Misha'ya cankurtaran eğitimi veriyor
Köpeği 'Misha'ya cankurtaran eğitimi veriyor
Köpeği 'Misha'ya cankurtaran eğitimi veriyor
Köpeği 'Misha'ya cankurtaran eğitimi veriyor
Köpeği 'Misha'ya cankurtaran eğitimi veriyor
Köpeği 'Misha'ya cankurtaran eğitimi veriyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Laleli

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