Konyaspor'da Kayserispor Maçı Hazırlıkları

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 24 Şubat Pazar günü sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-beyazlı futbolcu Moryke Fofana, antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta Fenerbahçe ile deplasmanda zor bir karşılaşma oynadıklarını söyledi.

Sarı-lacivertli takım karşısında eksik kalmalarına rağmen iyi mücadele ettiklerini anlatan Fofana, "Çok zor geçmesini beklediğimiz bir maçtı. Neredeyse bütün maçta 10 kişi mücadele ettik. Kazandığımız puan da benim sayemde alınan bir puan değil. Bütün takımın çabasıyla alınmış bir puan. Orta alanda arkadaşım Milosevic'in bana verdiği güzel pas sayesinde attığım bir gol. Allah'a şükür maçı 1-1 bitirip güzel bir puan elde ettik." ifadelerini kullandı.

Sahalarında üst üste oynayacakları Kayserispor ve Göztepe maçlarında alınacak 6 puanın Avrupa yolunda kendilerine ciddi anlamda katkı sağlayacağını belirten Fofana, "Evimizde oynayacağımız bu maçlar zor olacak ama 6 puanı almamız mümkün. Fenerbahçe ile oynadığımız maç nasıl zorsa Allah'ın yardımıyla önümüzdeki iki maçta da puanlar alacağımıza inanıyoruz. Ayrıca bu puanların Avrupa'ya gitme yolunda bize fayda sağlayacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

Antrenman

Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman pas çalışmalarıyla devam etti.

Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular, 6'ya 3 pas çalışması ve topla oyunun arıdından, çift kale maçla idmanı tamamladı.

Tedavilerine devam edilen Ömer Ali Şahiner, Ali Turan, Ferhat Öztorun, Fallou Diagne, Jens Jonsson, Marko Jevtovic ve Nejc Skubic antrenmana katılmazken Paolo Hurtado ile Selim Ay takımdan ayrı çalıştı.

Kaynak: AA