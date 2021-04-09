Konyalı şehit annesinin Eren-10 Operasyonu sevinci: "Gururluyuz, kökleri kazınsın"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konyalı şehit annesinin Eren-10 Operasyonu sevinci: "Gururluyuz, kökleri kazınsın"

Anadolu Ajansı / Mehmet Umay - Haberler | Güncel

Hakkari'de 5 Eylül 2015'te aralarında Uzman Çavuş Tuğrul Köseoğlu'nun bulunduğu 16 askerin şehit olduğu terör saldırısına planlayarak katılan teröristin etkisiz hale getirilmesi, şehit Köseoğlu'nun annesinin yüreğine su serpti.

Son Dakika: Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu
Son Dakika: Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu

Hakkari'de 5 Eylül 2015'te aralarında Uzman Çavuş Tuğrul Köseoğlu'nun bulunduğu 16 askerin şehit olduğu terör saldırısına planlayarak katılan teröristin etkisiz hale getirilmesi, şehit Köseoğlu'nun annesinin yüreğine su serpti.

Eren-10 Operasyonu kapsamında, Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlardan kırmızı kategoride yer alan sözde Botan saha sorumlusu Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman olduğu tespit edildi.

Terörist Şişman'ın, 5 Eylül 2015'te Hakkari Yüksekova Bostancık mevkisinde askeri konvoya saldırı sonucu aralarında Uzman Çavuş Tuğrul Köseoğlu'nun da yer aldığı 16 askerin şehit edilmesi ile 6 askerin yaralanması eylemlerini planladığı ve eyleme katıldığı belirlendi.

"Bir yandan sevinç bir yandan da oğlumun acısını tekrar yaşıyorum"

Şehidin Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan annesi Sultan Aydın, AA muhabirine, teröristin operasyonla etkisiz hale getirilmesiyle ilgili, "Şu an o kadar heyecanlıyım ki bir yandan sevinç bir yandan da oğlumun acısını tekrar yaşıyorum. Allah devletimize zeval, ziyan vermesin. Tabii ki gururluyuz, kökleri kazınsın. Bir değil binlerce annenin yüreği yandı, binlerce evlatlarımız babasız büyüyor." dedi.

"İçim kıpır kıpır, ayakta durmaya direniyorum"

Yüreğinin operasyona katılan güvenlik güçleriyle birlikte attığını anlatan Aydın, şu değerlendirmede bulundu:

"İçim kıpır kıpır, ayakta durmaya direniyorum. Mutluluk gözyaşları olur bu inşallah. Bundan sonra da inşallah şehit haberi gelmez, başka annelerin de yüreği yanmaz. Dimdik ayaktayız, bizi hiçbir terör örgütü yıkmadı, yıkamaz ve yıkılmayız. Bir can verirsek binlerce can arkamızdan destektir. Bu vatana binlerce evlat gönderebiliriz. Şehit annesi, oğlunu hiçbir zaman unutmaz, unutulacak bir evlat değil. Tuğrul, küçüklüğünden beri gurur verici bir evlattı. Oğlumun 7 yedi yaşında kızı, bana hesap soruyor; 'Babaanne neden babamı uzman yaptınız diyor, keşke babam petrolde çalışsaydı markette çalışsaydı başımda dursaydı' diyor. Bu evlatların, bu dünyada da öbür dünyada da hesabını verecekler."

Konyalı şehit annesinin Eren-10 Operasyonu sevinci: 'Gururluyuz, kökleri kazınsın'
Konyalı şehit annesinin Eren-10 Operasyonu sevinci: 'Gururluyuz, kökleri kazınsın'
Konyalı şehit annesinin Eren-10 Operasyonu sevinci: 'Gururluyuz, kökleri kazınsın'
Konyalı şehit annesinin Eren-10 Operasyonu sevinci: 'Gururluyuz, kökleri kazınsın'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mario Draghi Alparslan Türkeş Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ahmet Kural Burcu Biricik Gülper Özdemir Farah Zeynep Abdullah
Spor Mesut Özil Hakan Kutlu Ersun Yanal Caner Erkin Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Konyalı şehit annesinin Eren-10 Operasyonu sevinci: "Gururluyuz, kökleri kazınsın" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 23:34:25. #1.15#
title