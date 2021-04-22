Konyaaltı'nda 23 Nisan coşkusu
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Konyaaltı'nda 23 Nisan coşkusu

Konyaaltı'nda 23 Nisan coşkusu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Konyaaltı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında ilçeyi Türk bayraklarıyla donattı.

Konyaaltı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında ilçeyi Türk bayraklarıyla donattı. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı'ndaki her vatandaşı balkonlarında ulusal coşkuyu kutlamaya davet etti.

Konyaaltı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na yönelik hazırlıklarını tamamladı. İçişleri Bakanlığı'nca salgın hastalık nedeniyle meydanlarda kutlamaların yasaklanmasının ardından Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in talimatlarıyla alternatif kutlama programı hazırlandı. İlçenin büyük caddeleri kırmızı beyaz Türk bayrakları ile donatılarak milli egemenlik vurgusuna dikkat çekildi.

"Gezici tır caddelerde"

Sokağa çıkma kısıtlamasının yaşanacağı 23 Nisan'da Konyaaltı Belediyesi, gezici Tır ile coşkuyu cadde ve sokaklara taşıyacak. Belediye ekipleri, sokağa çıkamayacak çocuklar için kutlamaları balkonlara götürecek. Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası ve DJ performansı ile gezici Tır, ilçenin büyük cadde ve sokaklarını gün boyunca gezerek bayram coşkusu oluşturacak.

"Kreşlerde kutlamalar başladı"

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Konyaaltı Belediyesi kreşlerinde başladı. Toros, Uncalı ve Gürsu kreşlerindeki minikler ve öğretmenleri, bugüne özel kırmızı beyaz giyindi. Birlikte şarkılar söyleyen minikler, gün boyunca özel gösterilerle eğlendi. Öğretmenler de çocuklara 23 Nisan'ın önemini anlatan etkinlikler düzenledi.

"Başkan Esen'den kutlama mesajı"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de bayram dolayısıyla yayımladığı mesajda, bu yıl da pandeminin gölgesinde kutlamalar yapılacağını kaydetti. Ancak hiçbir engelin ulusal bayramları kutlamayı ve unutturmayacağını vurgu yapan Başkan Semih Esen, şunları söyledi: "Her koşulda bayramlarımızı kutlamaya devam edeceğiz. Ülkemizin kurucusu ve rehberimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyanın bütün çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bütün çocuklara kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bağımsızlığın simgesi olarak açtığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 101'inci yıldönümü kutlu olsun. Özgürlüğü ve egemenliği, çocuk bayramı ile pekiştiren dünyada başka bir lider yoktur. Bu bayram, dünyaya Türkiye'nin bağımsızlığını duyurduğu bayramdır. Türk ulusu, bağımsızlığı söz konusu olunca yekvücut olur. Bunun en büyük kanıtı da Atatürk ve arkadaşlarının, kadını ve erkeğiyle omuz omuza vererek nihayete ulaştırdığı Kurtuluş Savaşı'dır. Türk milletinin verdiği ve bağımsızlık mücadelesi, özgürlüğüne düşkün olan her topluma örnek olmuştur. Bize düşen, bu özel günümüzü çocuklarımızı aktarmak ve koşulların elverdiği şekilde coşkuyla kutlamaktır. Bu bayramda balkonlarımızı Türk bayraklarıyla süsleyerek 23 Nisan coşkumuza herkesi katılmaya davet ediyorum." - ANTALYA

Konyaaltı'nda 23 Nisan coşkusu
Konyaaltı'nda 23 Nisan coşkusu
Konyaaltı'nda 23 Nisan coşkusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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