Konya Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Taner Aydın - Haberler | Ekonomi
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,111 lira, en yüksek 2,299 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,111 lira, en yüksek 2,299 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğday
|2,111
|2,299
|Ekmeklik diğer buğday
|2,085
|2,300
|Düşük vasıflı buğdaylar
|2,084
|2,213
|DİĞER HUBUBATLAR
|Arpalar
|1,806
|1,826
|Mısır
|1,876
|1,920
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|7,253
|7,253
Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın
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