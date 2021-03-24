KONYA Konya Ovası'nda ayçiçek üretimi, 260 bin tona kadar çıktı

Konya Ovası'nda ayçiçek üretimi, 260 bin tona kadar çıktıKONYA Ovası'nda, 2012 yılında kurulan ham yağ fabrikası, bölgenin 40 bin ton olan ayçiçek üretimini 260 bin tonlara kadar çıkardı.

Konya Ovası'nda ayçiçek üretimi, 260 bin tona kadar çıktı

KONYA Ovası'nda, 2012 yılında kurulan ham yağ fabrikası, bölgenin 40 bin ton olan ayçiçek üretimini 260 bin tonlara kadar çıkardı. Çiftçi için başta ayçiçek olmak üzere, mısır, şeker pancarı gibi 16 farklı tohumda üreten tesisin oluşturduğu yaklaşık 350 milyon liralık ekonomik faaliyet, bölge ekonomisine canlılık getirdi.

Çiftçi kuruluşu olan Konya Şeker'in ortaklarından Beta Ziraat şirketi, tohumculuğun yanı sıra bünyesindeki ham yağ fabrikası ile de bölgedeki ayçiçek üretimin artmasına katkı sağladı. Bölge çiftçilerini ayçiçek ekimine teşvik eden fabrika günlük 500 ton çekirdek işleme kapasitesine sahip. Yılda ortalama 150 bin ton ayçiçek yağı üretilen tesiste, aynı zamanda yıllık 90 bin ton soya ve kanola yağı da üretiliyor. Uluslararası pazarda da önemli rolü olan fabrikada 16 farklı tohum üretimi de yapılıyor.

YILDA 150 BİN TON AYÇİÇEK YAĞI ÜRETİLİYOR

Fabrikanın bölge çiftçisine ilham kaynağı olduğunu belirten Beta Ziraat Yağ Fabrikası Direktörü Niyazi Arslantaş, şunları söyledi:

"2012 yılında üretime geçen bir tesis, günlük 500 ton çekirdek işleme kapasitesine sahiptir. Yıllık 150 bin ton ayçiçek yağı yine ayın tesiste 90 bin ton soya ve kanola yağı işleme kapasitesine sahip bir tesis. Çiftçilerden 90 ila 150 bin ton arasında ayçiçek alımı gerçekleştiriyoruz. Burada üretmiş olduğumuz ham yağın bir kısmını kendimiz kullanıyoruz. Aynı zamanda Türkiye'de faaliyet gösteren fabrikalara da hammadde ihtiyaçlarını karşılıyoruz."

TÜRKİYE'NİN YÜZDE 40 ŞEKER PANCARI TOHUMU İHTİYACINI KARŞILIYOR

Yağ Fabrikası Tohum Direktörü Gökhan Altay, "Şu an için 16 farklı bitki türünde hem Türkiye hem de uluslararası pazarda tohum satışı gerçekleştiriyoruz. Şirketimizin bel kemiğini şeker pancarı tohumu oluşturuyor. Türkiye'nin yüzde 40 şeker pancarı pazarını elinde tutuyor. Biz bu pazara ürün sunan önemli bir oyuncuyuz. Yıllık 250 bin ünite şeker pancarı tohumu üretimine sahibiz. Bunun yanında da özellikle yeni bitkilere tane baklagil tohumlarına da soğan ve mısır bitki gruplarında da önemli teknik altyapıya sahibiz" dedi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı