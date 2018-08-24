Konya 'Hayır İçin Para Dağıtacağız', Deyip Kolundaki Bilezikleri de Dolandırdılar Hd 1

Konya'nın Ereğli ilçesinde Meryem Gömleksiz'in (63) yanına yaklaşan dolandırıcı, 'hayır için para dağıtacaklarını' söyleyip kandırarak, kolundaki 3 adet bileziğide alıp kayıplara karıştı.

Emekli Meryem Gömleksiz, 16 Ağustos Perşembe günü, eşiyle birlikte evine gelmek için Uğur Mumcu Caddesi'nde yürüdüğü sırada yanına bir kişi yaklaştı. Eşini tanıyormuş gibi davranıp selam vererek, sohbet eden kimliği belirlenemeyen 25-30 yaşlarında bir erkek, kayınvalidesinin öldüğünü ve onun parasını hayır için dağıtacaklarını söyleyip yardım istedi. Çiftçi kandıran dolandırıcı, çifti biraz ilerideki bir binaya götürdü. Burada karşılarına çıkan ve kayınbiraderi olarak tanıttığı kişi Gömleksiz'e dağıtılacak olan bir deste parayı verdi. Ardından dağıtılacak paraya 'Mehir' yapılması karşılığında Gömleksiz'in kolundaki 3 adet bileziği aldı. Çifte bir üst kata hocanın yanına gönderen dolandırıcı 2 kişi bileziklerle birlikte kayıplara karıştı.

Dolandırıcılara karşı, kendisinin uyanık olduğunu sandığını belirten Gömleksiz yaşadıklarını anlattı Buzdolabı almak için gitmiştik. Sonra buzdolabı koyacağımız yerin ölçüsünü almak için eve dönüyorduk. 25- 30 yaşlarında bir kişi yanaştı. Eşime selam verip, halini hatırı sordu. Eşim tanımadığını söyledi. O da, uzun süredir tanıdığı söyleyip, kayınvalidesinin öldüğünü ve onun bir miktar parası olduğu, o parayı da abdestinde namazında kişilere dağıtmak istediklerini söyleyip bizden yardım istedi. Bende illa yardıma muhtaç birisi olmasına gerek olmadığını, öğrencilere de dağıtılabileceğini söyledim. Bunun üzerine ısrar edip, bana yardımcı olmamı söyledi. diye konuştu.

Dolandırıcının kendilerini bir binaya götürdüğünü belirten Gömleksiz, Ben belimden rahatsız olduğumu söyleyince koluma girdi. 'Hadi annem bize yardım et' deyip 50 adım ileri gittikten sonra bir binaya girip, bir üst kata çıktık. Orada kapıda karşımıza bir adam daha çıktı. O kişinin kayınbiraderi olduğunu söyledi ve o kişi bana bir deste para verdi. Daha sonra bize verdikleri para için 'Mehir' yapılması amacıyla bizim karşılığında bir şey vermemiz gerektiğini söylediler. Eşimde 'Evim var. Onu mu vereyim.' dedi. Sonra onlarda 'Teyzenin kolundaki bilezikleri alalım, hocaya okutalım hemen size geri verelim' dediler. Yukarı çıktılar. Ardından 'Hoca size çağırıyor' diyerek bizi yukarı çağırdılar. 'Asansörü biz çağırdık siz basmayın' dediler. Biz bir üst kata daha çıktığımızda kapının önünde bir terlik vardı. Kalabalık olması gerektiğini düşündüm ve dolandırıldığımızı anladım. dedi.

'UMRE PARAM GİTTİ'

Çalınan bileziklerinin 15 bin lira değerinde olduğunu ifade eden Gömleksiz, Bileziklerimle umreye gidecektim. Hatta ben umreye gideceğimi söyleyince tamam teyze paranın 5 bin lirasını sen al. Kalanı da 2.5'er lira dağıtırsın dediler. Ben de 'Allah'ım bana böyle hiç para gelmezdi. Hayatımın sonuna kadar mücadele edip çalıştım' diyerek dua etmiştim. dedi.

Televizyonlarda dolandırıcılıkla ilgili haberleri izlerken 'Nasıl kandırılıyorlar' diye düşündüğünü belirten Gömleksiz Televizyonlarda izlerken 'Nasıl kandırılıyorlar. Hiç anlamıyorlar mı'diye düşünüyordum. Çevremde beni uyanık bir hanım olarak bilir; ama maalesef bilezikler gitti. Ben soyuldum, başkası soyulmasın. Vatandaşların gözü açık olsun. diye konuştu.