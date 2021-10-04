Konya'daki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
AA / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel
Konya'nın Seydişehir ilçesindeki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesindeki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
H.B. ile aralarında husumet bulunan M.A.D ve E.D. kardeşler, Yeni Oto Sanayi'nde tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.A.D ve E.D. bıçakla yaralandı. Yaralılar Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan M.A.D buradaki müdahalenin ardında Konya'ya sevk edildi.
Şüpheli H.B. olaydan kısa süre sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
AA / Kadriye Coşkun - Son Dakika Haberleri