Son dakika haber: Polis, sokakta tüfekle rastgele ateş eden şehir magandasını arıyor

Son dakika haberine göre Polis, sokakta tüfekle rastgele ateş eden şehir magandasını arıyor Olayı anlatırken balkonun demirlerine çıktı Konya'nın Beyşehir ilçesinde, sokağa çıkma saatlerinin olduğu dakikalarda sokak ortasında tüfekle rastgele ateş eden şehir magandası, park halindeki bir otomobile zarar verdi.

Polis, sokakta tüfekle rastgele ateş eden şehir magandasını arıyor

Olayı anlatırken balkonun demirlerine çıktı

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, sokağa çıkma saatlerinin olduğu dakikalarda sokak ortasında tüfekle rastgele ateş eden şehir magandası, park halindeki bir otomobile zarar verdi. Saçmalar bir evin balkonunu da isabet ederken, polis olaydan sonra kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Hacıakif Mahallesi 40663 Sokakta silah seslerinin yükseldiğinin ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis sevk edildi. Araştırma başlatan polis, bir evin önünde park halindeki otomobilin camlarının kırık olduğunu tespit etti. Tüfekle ateş eden şahsa ait olduğu belirlenen otomobilde yapılan incelemede, otomobil içerisinde ve sokak üzerinde olmak üzere 2 dolu 3 tane de boş fişek buldu.

Sokak üzerinde oturan görgü tanığı S.S., olay yerine gelen polise silah sesleri duymaları üzerine balkona çıktığını anlattı. S.S. polise verdiği bilgide, "Elinde av tüfeği vardı. İlk direğin orada bastı, sonra az daha geldi, bir tane daha bastı, ben balkondaydım. Ondan sonra ben indim 'gel' dedim, hani 'havaya sıkma, sıkacaksan bana sık, bir tane de şurada havaya sıktı, üzerine doğru yürüyünce elindeki tüfekle bana doğrulttu ama geri geri gidiyor. Bir tane daha balkona doğru sıktı. Ondan sonra mermisi bitti zaten. Ardından otomobilini bırakarak yaya olarak kaçtı" ifadelerine yer verdi.

Polis, verilen ifadeler doğrultusunda saçmaların isabet ettiği belirtilen evin balkonunda da inceleme yaptı. Polis, olaydan sonra kaçan ve kimliğini belirlediği şüpheli M.B.'yi yakalamak için ç alışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ RIZA ÖNSES