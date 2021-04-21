Konya'da imam hatipli öğrencilerin yoğun ramazan mesaisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konya'da imam hatipli öğrencilerin yoğun ramazan mesaisi

Konya'da imam hatipli öğrencilerin yoğun ramazan mesaisi
Anadolu Ajansı / Melike Keskin - Haberler | Güncel

Konya'da bulunan, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce, "İlahiyat odaklı hafızlık proje okulu" olarak belirlenen imam hatip lisesi öğrencileri, ramazan ayı nedeniyle camilerde, radyolarda mukabele okuyor.

Konya'da bulunan, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce, "İlahiyat odaklı hafızlık proje okulu" olarak belirlenen imam hatip lisesi öğrencileri, ramazan ayı nedeniyle camilerde, radyolarda mukabele okuyor.

Meram ilçesinde yer alan, Türkiye'nin 20 farklı ilinden ve 10 farklı ülkeden öğrencinin eğitim gördüğü Mustafa İlboğa Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, ramazan ayı nedeniyle öğrencilere çeşitli etkinlikler yaptırılıyor.

Okul öğrencileri şehrin merkezi camilerinde, yerel radyolarda mukabele okuyor, televizyonlarda yapılan iftar programlarına katılıyor.

Okul Aile Birliği Başkanı Ramazan Gülkara, konuya ilişkin, Suriye, Sudan, Somali, Filistin, Cezayir, Yemen gibi ülkelerden de öğrencilerin bulunduğu okulda, şu anda 190 hafız öğrencinin eğitim gördüğünü dile getirdi.

Bu vasfıyla okulun uluslararası bir nitelik taşıdığını söyleyen Gülkara, "Okulumuz hafızlık üzerinden yetenek sınavı ile öğrenci alıyor ve Türkiye'nin pek çok ilinden hafızlar, okulumuza girebilmek için yetenek sınavına başvuruyor. Okulumuz da öğrencileri her anlamda yetiştirmek için büyük gayret gösteriyor. Ramazan ayı boyunca tüm öğrencilerimiz etkinliklerini sürdürecek. Böylece inşallah bu ayı daha anlamlı, idrak ederek yaşamaları, hem kendilerine hem de vatandaşlara faydalı bir iş yapmaları sağlanmış olacak." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin

MEB, Çamlıyayla Milli Eğitim Müdürlüğünün Nutuk'un dağıtımıyla ilgili yazışmasına yönelik soruşturma başlattı
MEB, Çamlıyayla Milli Eğitim Müdürlüğünün Nutuk'un dağıtımıyla ilgili yazışmasına yönelik soruşturma başlattı
Bakan Selçuk'tan 'Sınavlar ertelenecek mi?' sorusuna yanıt: Hocalarımız ihtiyaç var dediğinde tereddüt etmeyiz
Bakan Selçuk'tan "Sınavlar ertelenecek mi?" sorusuna yanıt: Hocalarımız ihtiyaç var dediğinde tereddüt etmeyiz
Taksim'de yapımı devam eden caminin 12 metre çapındaki dev avizesi takıldı
Taksim'de yapımı devam eden caminin 12 metre çapındaki dev avizesi takıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Faik Öztrak Ziya Selçuk Meral Akşener Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müjde Ar Ezgi Mola Merve Dizdar Mustafa Üstündağ
Spor Hakan Arslan Cüneyt Çakır Mete Kalkavan Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Konya'da imam hatipli öğrencilerin yoğun ramazan mesaisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 12:32:48. #1.14#

title