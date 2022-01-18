Konya'da bir genç odasında ölü bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da bir genç odasında ölü bulundu

Konya'da bir genç odasında ölü bulundu
AA / Hüseyin Ordulu - Haberler | Güncel

Konya'nın Kulu ilçesinde 20 yaşındaki genç evinin odasında ölü bulundu.

KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde 20 yaşındaki genç evinin odasında ölü bulundu.

Altılar Mahallesi'nde müstakil evde yaşayanı Ömer Karakurt'u (20) ailesi, sabah uyandırmak istedi. Çocuklarının hareketsiz olduğunu ve tepki vermediğini fark eden ailesi durumu 112 Acil Servise bildirdi.

Eve gelen sağlık ekibi, Karakurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından gencin cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Karakurt'un kentteki bir akaryakıt istasyonunda çalıştığı öğrenildi.

AA / Hüseyin Ordulu - Son Dakika Haberleri

112 Acil, Konya, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title