Konya'da bir genç odasında ölü bulundu

KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde 20 yaşındaki genç evinin odasında ölü bulundu.

Altılar Mahallesi'nde müstakil evde yaşayanı Ömer Karakurt'u (20) ailesi, sabah uyandırmak istedi. Çocuklarının hareketsiz olduğunu ve tepki vermediğini fark eden ailesi durumu 112 Acil Servise bildirdi.

Eve gelen sağlık ekibi, Karakurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından gencin cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Karakurt'un kentteki bir akaryakıt istasyonunda çalıştığı öğrenildi.