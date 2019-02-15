Konya'da Anaokulu Öğrencilerinden "Geleceğini Çöpe Atma" Projesine Destek

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Kardelen Anaokulu öğrencileri, "Eko Okullar" programı kapsamında "Geleceğini Çöpe Atma" sloganıyla poşet kullanımının azaltılması konusunda farkındalık oluşturmaya çalışıyor.

Okulun minik öğrencileri, ziyaret ettikleri kurumlarda poşet kullanımının dünyaya verdiği zararlara dikkati çekerek, bez çanta hediye etti.

Okul Müdürü Dilek Kara, yaptığı açıklamada, Eko Okullar programının okullarda çevre bilinci ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi için uygulanan bir program olduğunu söyledi.

Bu programda öğrencilerin hem çevresel konularda bilgi edindiklerini hem de aileleri, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimleri çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol aldıklarını belirten Kara, şunları kaydetti:

"Velilerimizin desteğiyle, doğayı kirleten poşet kullanımının önüne geçerek, bez çanta kullanımına dikkati çekmek istedik. Ailelerin katılımı ile öğrencilerimiz, atık malzemelerden bez çantalar hazırladı. Öğrencilerimiz ile başta Seydişehir Kaymakamlığı olmak üzere Seydişehir Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ve Polis Karakolunu ziyaret ederek, öğrenci ve velilerimizin el emekleri ile hazırlamış oldukları çantaları hediye ettik. Gösterdikleri ilgi ve öğrencilerimize verdikleri hediyeler için başta Seydişehir Kaymakamımız Aydın Erdoğan olmak üzere, Belediye Başkanımız Mehmet Tutal, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Tahir Kibar ve Nüfus Müdürümüz Cemil Işılak'a teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA