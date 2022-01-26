KONYA-ANTALYA KARA YOLU 18 SAAT SONRA ULAŞIMA AÇILDI - Haberler
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KONYA-ANTALYA KARA YOLU 18 SAAT SONRA ULAŞIMA AÇILDI

KONYA'da yoğun kar ve tipi nedeniyle dün saat 17.00 sıralarında ulaşıma kapatılan kenti Antalya'ya bağlayan kara yolu bugün saat 11.00'de ulaşıma yeniden açıldı.

ANTALYA (DHA) - KONYA'da yoğun kar ve tipi nedeniyle dün saat 17.00 sıralarında ulaşıma kapatılan kenti Antalya'ya bağlayan kara yolu bugün saat 11.00'de ulaşıma yeniden açıldı.

Kentte geçen cumartesi günü başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı dün akşam saatlerinden etkisini yeniden artırdı. Tipi ve buzlanma nedeniyle bazı yollarda meydana gelen maddi hasarlı trafik kazaları ulaşımda aksamalara neden oldu. Kenti Antalya'ya bağlayan kara yolu, 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde tipi ve yoğun kar nedeniyle dün saat 17.00'de Seydişehir'den itibaren ulaşıma kapandı. Karayolları ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu yol 18 saat sonra bugün saat 11.00 sıralarında yeniden ulaşıma açıldı.

KONYA-ANTALYA KARA YOLU 18 SAAT SONRA ULAŞIMA AÇILDI

KONYA-ANTALYA KARA YOLU 18 SAAT SONRA ULAŞIMA AÇILDI

KONYA-ANTALYA KARA YOLU 18 SAAT SONRA ULAŞIMA AÇILDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Cumartesi, Antalya, kar, Güncel, Haber

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