Kontrolden çıkan otomobil önce bariyere sonra tıra çarptı: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Kontrolden çıkan otomobil önce bariyere sonra tıra çarptı: 1 yaralı

05.03.2021 23:02 | Son Güncelleme: 05.03.2021 23:06
Kontrolden çıkan otomobil önce bariyere sonra tıra çarptı: 1 yaralı

Karabük'te kontrolden çıkan otomobilin önce bariyere ardından tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Karabük'te kontrolden çıkan otomobilin önce bariyere ardından tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Karabük-Eskipazar karayolunda meydana geldi. C.Ç. idaresindeki 67 NA 194 plakalı otomobil Karabük istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu önce bariyere ardından tıra çarptı. Kazada otomobilde bulunan yolcu S.Y.(30) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Muharrem İnce İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece Hande Soral Müslüm Gürses İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kontrolden çıkan otomobil önce bariyere sonra tıra çarptı: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 23:06:22. #1.15#
title