Kontrol noktasında polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki 5 kişi Kulu'da yakalandı

ANKARA (AA) - Ankara- Konya kara yolunun Kulu makasında trafik kontrol noktasında "dur" ikazına uymayan otomobil, 12 kilometrelik kovalamacanın ardından durduruldu.

Alınan bilgiye göre, Ankara-Konya kara yolu Kulu makası kontrol noktasında polisin "dur" ihtarına uymayan şüphelinin kullandığı araç plakası, bölgede görev yapan mobil ekiplere bildirildi.

Yaklaşık 12 kilometre boyunca kaçan otomobil, takip sonucunda Cezaevi Sokak'ta sıkıştırılarak durduruldu.

Alkollü oldukları tespit edilen sürücü Y.Y. ile araçta bulunan U.G, N.K, D.Ö. ve A.Ç. Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Yapılan aramalarda otomobil içerisinde reçete ile satılan 40 lyrica isimli uyuşturucu hap ele geçirildi.

Zanlılara, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ya da bulundurmak veya kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

Sürücüye "alkollü araç kullanmaktan" 2 bin 698 lira, "ehliyetsiz araç kullanmaktan" 2 bin 698 lira, araç sahibine de "motorlu aracı ehliyetsiz kişiye kullandırtmaktan" 2 bin 698 lira. cezai işlem uygulandı.

Polislerin bölgedeki rutin yol uygulamaları sırasında son 1 ay içerisinde alkollü araç kullanan 11 kişiye işlem yapılarak ve ehliyetlerine el konulduğu öğrenildi.