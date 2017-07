Kone Sivasspor için her şeyi vereceğim



SİVASSPOR'un yeni golcüsü Fildişi Sahilli oyuncu Arouna Kone Benim için yeni bir hedef, yeni bir mücadele başlıyor. Sivasspor'un hedeflerine ulaşması için her şeyi vereceğime inanın dedi.



Sivasspor'un İngiltere Premier Lig'i ekiplerinden Everton'dan kadrosuna kattığı forvet oyuncusu Arouna Kone Sivasspor'un resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Hem Sivasspor hem de kendi için yeni bir hikayenin başladığını belirten Kone, İlk önce Sivasspor'un yöneticilerine teşekkür ediyorum. Bana güvendiler ve beni buraya getirmek için her şeyi yaptılar. Benim için yeni bir hedef, yeni bir mücadele başlıyor. Sivasspor'un hedeflerine ulaşması için her şeyi vereceğime inanın. diye konuştu. Sivasspor'a transfer sürecine de değinen Kone, Beni sayısız kez aradılar ve en sonunda kulüp ile direkt iletişime geçerek buraya geldim şeklinde konuştu.



Türkiye'ye gelmeden önce Spor Toto Süper Lig ile ilgili bilgisinin olduğunu kaydeden Kone, Süper Lig'de birçok Fildişi Sahilli oyuncu oynuyor. Başkana da söyledim; Sivasspor'da 2 sezon önce forma giyen Djakaridja Kone benim akrabam. Gelmeden önce kulüp hakkında ondan bilgi aldım dedi. Taraftarlara da seslenen Kone, takıma her zaman destek olmalarını isteyerek şunları söyledi Bir futbolcu bir takımın kaderini deştiremez. Futbol bir takım oyunu. Bu takımın hedeflerine ulaşması için de elimden gelen her şeyi yapacağım.



Kone, Türkçe olarak Şampiyon Sivasspor diyerek sözlerini tamamladı.