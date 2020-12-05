Komşuların dikkati faciayı önledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Komşuların dikkati faciayı önledi

05.12.2020 19:58 | Son Güncelleme: 05.12.2020 20:09

Komşuların dikkati faciayı önledi Gaziantep'te oto lastik dükkanının deposunda çıkan yangını fark eden bina sakinleri faciayı önledi.

Komşuların dikkati faciayı önledi

GAZİANTEP - Gaziantep'te oto lastik dükkanının deposunda çıkan yangını fark eden bina sakinleri faciayı önledi.

Edinilen bilgilere göre, Şahinbey ilçesine bağlı Kolejtepe Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde oto lastik satışı yapan işyerinin depo kısmında yangın çıktı. Koku ve dumanları fark eden komşular durumu işyerine ve 110 ekipleri bildirdi. Kısa sürede iki itfaiye aracı ile olay yerine gelen ekipler yangın lastiklerin bulunduğu bölüme gelemden kontrol altına aldı. İşyeri çalışanları ise depoda bulunan oto lastiklerini tahliye etti. İşyeri sahibi Adil Er, yangının elektrik kontağından çıktığını belirterek her hangi bir can kaybının yaşanmadığını kaydetti.

Komşuların dikkati faciayı önledi
Komşuların dikkati faciayı önledi
Komşuların dikkati faciayı önledi
Komşuların dikkati faciayı önledi
Komşuların dikkati faciayı önledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Turşu kavanozuyla gaspı önledi
Turşu kavanozuyla gaspı önledi
Komşuların kötü koku ihbarı yaptığı dairede yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
Komşuların kötü koku ihbarı yaptığı dairede yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
Kamyonet koyun sürüsünün içine daldı ardından facia yaşandı
Kamyonet koyun sürüsünün içine daldı ardından facia yaşandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Yaşar Güler Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Alişan Seren Serengil İbrahim Tatlıses Diego Armando Maradona
Spor Burak Yılmaz Samet Aybaba Yılmaz Vural Nacer Chadli Josef De Souza
Tüm Haberler Deprem Antalya Akdeniz Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Komşuların dikkati faciayı önledi - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 20:09:38. #1.14#
title